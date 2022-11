Szef MZ: nowa wersja ustawy o modernizacji szpitali to niemal same zachęty, jej kwestionowanie będzie wyrazem złej woli politycznej

W nowej wersji ustawy o modernizacji szpitalnictwa są niemal same zachęty do poprawy funkcjonowania placówek, żadnych dolegliwości. Jej dalsze kwestionowanie będzie świadczyło o złej woli politycznej – ocenił w rozmowie z PAP minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział m.in. premie dla placówek za nadwykonania w ryczałtach.

Szef MZ, pytany o rozwiązania zawarte w nowej wersji projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, przekazał, że zmieniono w niej bardzo dużo.

"Stosunek samorządów, które są choćby właścicielami szpitali powiatowych, do pierwotnej wersji projektu był zdecydowanie nieprzychylny. Proponowane rozwiązania - szczególnie to dotyczące wysyłania pełnomocnika do szpitala, by objął zarząd i wsparł placówkę w procesie restrukturyzacji - potraktowano jako ingerencję w domenę władzy powiatów, które - powiedzmy otwarcie - bardzo różnie radzą sobie ze szpitalnictwem. Nam od początku zależało na poprawie kondycji szpitali, a nie satysfakcjonowania władz powiatowych. W nowej wersji projektu nie ma instrumentów, które mogłyby budzić opór" - wskazał minister.

"Mówiąc kolokwialnie, zostały same zachęty, a nie ma dolegliwości" - podkreślił. Wyraził przekonanie, że kwestionowanie nowej wersji projektu będzie świadczyło tylko i wyłącznie o złej woli politycznej.

Istotą nowych rozwiązań - jak wskazał Niedzielski - będą pieniądze na wdrożenie procesu restrukturyzacji. "Będzie możliwość sfinansowania przygotowania profesjonalnego planu restrukturyzacyjnego, a także samego procesu restrukturyzacji" - wyjaśnił.

Odnosząc się do uwagi, że nakłady na szpitalnictwo rosną, a zadłużenie nadal narasta, szef MZ powiedział, że "właśnie to było główną przesłanką, do zbudowania pewnych hamulców, jeśli chodzi o gospodarowanie środkami szpitali".

"Systematycznie zwiększamy środki na ochronę zdrowia. Nakłady w ostatnim okresie zostały praktycznie podwojone. Mamy wzrost z 77 mld zł w 2015 r. do ponad 160 mld zł w 2023 r., a mimo to ogólnie zadłużenie szpitali rośnie" - wskazał.

Pytany o to, czy uszczelnienie systemu nie wymaga ograniczenia liczby szpitali lub zamknięcia części oddziałów, Niedzielski odparł, że "potrzebna jest pewna rewizja zakresów, które są świadczone przez poszczególne jednostki".

"Nie mówimy jednak w kategoriach likwidowania placówek, lecz przeprofilowania. Nie może być tak, że na niedużym obszarze, np. dwóch sąsiadujących powiatów, funkcjonują dwa szpitale o tym samym profilu. Nie przyniesie to korzyści ani pacjentom, ani żadnemu z tych dwóch szpitali" - podkreślił.

"Obywatel ma mieć komfort korzystania z usług opieki zdrowotnej. Ale przecież nie możemy powielać tych samych świadczeń na bardzo ograniczonym obszarze. Mapy potrzeb zdrowotnych powinny być decydujące w zakresie tworzenia oferty placówek medycznych" - wskazał.

Mapa taka - jak kontynuował szef MZ - "musi być w racjonalny sposób kształtowana i to było m.in. założeniem pierwotnej wersji ustawy o modernizacji szpitalnictwa".

"Chcieliśmy premiować te szpitale, które będą dostosowywały swój profil do potrzeb lokalnej społeczności i możliwości. Niezdrowe konkurowanie ze sobą szpitali, konkurowanie tymi samymi zakresami i często o ten sam personel, nakręca spiralę kosztów" - wskazał minister.

Zachętą do przeprofilowania będą właśnie pieniądze na restrukturyzację. "Będzie można sfinansować zmianę struktury szpitala, czyli prowadzonych oddziałów. Będzie można, w porozumieniu NFZ, ułożyć tak kontrakt, że sytuacja nie pogorszy się od strony finansowej szpitala, a wręcz przeciwnie - ulegnie zdecydowanej poprawie" - wskazał szef MZ.

Pytany, czy placówki mogą liczyć na dodatkowe środki, m.in. w związku z inflacją i rosnącymi cenami energii, szef MZ odparł, że "monitorowanie tego co się dzieje trwa non stop i skutkuje określonymi działaniami wspierającymi, choćby w zakresie wzrostu wyceny poszczególnych świadczeń".

"Od lipca mamy już wykonane co najmniej trzy zmiany w aspekcie finansowania szpitali. Najpierw przeszacowaliśmy stawki ze względu na podwyżkę wynagrodzeń. Potem zwiększyliśmy wycenę punktu ryczałtowego. Następnie dodaliśmy korektory do interny, chirurgii ogólnej oraz nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, zwiększyliśmy też wycenę SOR-ów" - wskazał szef MZ.

Zwrócił uwagę, że obecny rok jest szczególny, bo "nadganiamy dług zdrowotny wynikający z pewnych zaniedbań zdrowotnych, pandemicznych".

"Chcemy premiować tych, którzy przekroczyli ryczałt, by docenić ich zaangażowanie w poprawę zdrowia publicznego" - poinformował szef MZ.

Minister zapowiedział, że w najbliższym czasie, wspólnie z prezesem NFZ, poinformuje o rozwiązaniu premiującym szpitale, które przekroczyły ryczałt, a tym samym nie ograniczały świadczeń dla pacjentów.