Szef MZ o projekcie Funduszu Kompensacyjnego: nie są to narzędzia do walki z pandemią

Fundusz kompensacyjny, darmowe testy dla wybranych grup zawodowych i ewentualne dodatki dla personelu niemedycznego to nie są narzędzia pozwalające walczyć z pandemią. Będziemy dyskutować nad innymi rozwiązaniami, które mogłyby pomóc - powiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział, że projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym zostanie w poniedziałek skierowany do Sejmu. Według niego, projekt ma różnić się od tego, przyjętego przez rząd w lipcu.

Kraska powiedział, że w ustawie powołującej Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych mogą znaleźć się przepisy dotyczące darmowych testów "dla grup zawodowych mających kontakt z ludźmi" oraz dodatków dla ludzi wykonujących zawody niemedyczne, zatrudnionych przy walce z pandemią. Wiceszef MZ przekazał, że w poniedziałek będą zbierane podpisy posłów pod projektem, aby złożyć go do laski marszałkowskiej na najbliższym posiedzenie Sejmu.

O projekt był pytany w Radiu Plus minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaznaczył, że wprawdzie podobne przepisy zostały dawno skierowane do Sejmu, jednak nie podejmowano nad nimi pracy. "Nie były to przepisy dotyczące tylko funduszu kompensacyjnego, ale także wiele dodatkowych uregulowań" - dodał.

Odnosząc się do piątkowego spotkania ministra Waldemara Kraski z przedstawicielami sejmowych klubów i kół parlamentarnych na temat walki z pandemią COVID-19, Niedzielski przekazał, że podjęto decyzję o "wyjęciu przepisów o funduszu i zrobieniu takiego pakietu regulacyjnego, który w miarę szybko będzie przeprowadzony przez Sejm".

"Uzgodnienia podjęte w piątek - fundusz kompensacyjny, darmowe testy dla wybranych grup zawodowych i ewentualne wypłaty dodatku dla personelu niemedycznego, pracującego w szpitalach covidowych, to nie są narzędzia pozwalające walczyć z pandemią, dlatego nadal będziemy dyskutować nad rozwiązaniami, które mogłyby pomóc" - wskazał szef resortu zdrowia.

Niedzielski dopytywany o projekt pozwalający na weryfikację szczepień pracowników zaznaczył, że resort zastanawia się nad modyfikacją przepisów, "ponieważ są różne pomysły". "Proszę nam pozwolić przemyśleć ten temat" - powiedział minister zdrowia.

W lipcu rząd przyjął projekt ustawy powołującej Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Na mocy tej regulacji miałby m.in. powstać Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, zapewniający pacjentom środki prawne, które umożliwiają szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki.

Najbliższe posiedzenie Sejmu jest planowane w dniach od 30 listopada do 2 grudnia.