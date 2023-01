Szef MZ: obłożenie łóżek pediatrycznych utrzymuje się od tygodnia na stałym poziomie, poniżej 10 tys.

Obłożenie łóżek pediatrycznych utrzymuje się od tygodnia na stałym poziomie, poniżej 10 tys. Spadła za to liczba hospitalizacji dzieci z powodu RSV i grypy – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jak napisał Niedzielski w piątek na Twitterze "jest to kolejny sygnał wyhamowania epidemii grypowej".

Od 1 do 7 stycznia zanotowano w Polsce 306 637 przypadków grypy i jej podejrzeń. Wystawiono z tego powodu 2891 skierowań do szpitala - wynika z najnowszych meldunków epidemiologicznych. Z powodu grypy zmarło siedem osób, wszystkie powyżej 65 lat.

W grudniu 2022 r. zanotowano w Polsce ponad 1 mln 139 tys. przypadków grypy i jej podejrzeń, a przez cały listopad ok. 490 tys.

Grypa zwykle atakuje nagle i często wywołuje wysoką gorączkę. Objawia się bólami mięśni, stawów i głowy. W przeciwieństwie do przeziębień, w czasie grypy rzadko występuje katar, bardziej charakterystyczny dla niej jest suchy, męczący kaszel. Grypa może mieć również przebieg bezobjawowy lub z niewielkimi objawami. Występuje przez cały rok, w różnym nasileniu w poszczególnych okresach.

Szczepienia przeciw tej chorobie są zalecane i wykonywane przez cały sezon jesienno-zimowy. Optymalny okres szczepienia to czas przed rozpoczęciem okresu zwiększonej zachorowalności. W Polsce występuje on przeważnie od stycznia do marca.

Bezpłatną szczepionkę przeciw grypie otrzymują osoby powyżej 75 lat i kobiety w ciąży. Refundacja w wysokości 50 proc. należy się m.in. osobom z obniżoną odpornością i pacjentom powyżej 60 lat. Zależnie od typu szczepionki ich pełna cena wynosi od ok. 50 zł do ok. 100 zł.