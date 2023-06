Szef MZ: we wtorek pierwsze czytanie projektów ustaw o jakości i o prawach pacjenta

Oba projekty nowelizacji ustaw – o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – są przygotowane do tego, aby pierwsze czytanie odbyło się we wtorek – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Sejm w połowie kwietnia nie zdołał odrzucić uchwały Senatu o odrzuceniu ustawy o jakości, która zakładała m.in. wprowadzenie obligatoryjnego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, czyli monitorowania zdarzeń niepożądanych.

"Jeśli chodzi o sytuację ustawy o jakości, to chcę podkreślić, że te sytuacje, w których mamy do czynienia z błędem lekarskim, wymagają odpowiedzi systemowej i oba projekty, bo podzieliliśmy tę ustawę na dwa projekty, tak naprawdę bardzo wyraźnie odnoszą się do sytuacji błędu lekarskiego z punktu widzenia kompensacji pacjentowi. I to będzie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta" - powiedział Niedzielski na poniedziałkowej konferencji.

Drugi projekt - o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta - będzie odnosił się do zapewnienia jakości leczenia.

"Oba te projekty są przygotowane do tego, aby pierwsze czytanie odbyło się jutro, ustawa o jakości na komisji w godzinach popołudniowych, natomiast projekt zmiany ustawy o prawach pacjenta będzie procedowany we wtorek rano na posiedzeniu plenarnym" - wskazał szef MZ.

Jedna z dwóch głównych zmian, jakie pojawiły się w projektowanych przepisach, to - jak mówił Niedzielski - odłożenie na bok dyskusji o tzw. klauzuli no fault.

"Powołałem zespół i zaprosiłem przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej do dyskusji na temat, jak ta klauzula powinna wyglądać. Czy powinniśmy dyskutować o kategoriach zwolnienia z odpowiedzialności karnej - jak chce środowisko w całości, czy jednak bardziej kompromisowo wprowadzać choćby różne rozwiązania krok po kroku" - powiedział Niedzielski.

"Jest też kwestia Centrum Monitorowania Jakości, które w założeniach pierwotnego projektu miało ulec likwidacji, a w tym projekcie takiej likwidacji nie przewidujemy. To też odpowiedź na postulaty różnych środowisk, które mówiły o tym, że trzeba utrzymać niezależność tej instytucji" - wyjaśnił szef MZ.