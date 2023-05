Szef MZ: z programu darmowych leków dla seniorów 75+ skorzystało 4 mln osób, wydano ponad 400 mln opakowań

Z programu darmowych leków dla seniorów 75+ skorzystało już 4 mln osób, wydano ponad 400 mln opakowań medykamentów – podał w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia odniósł się na Twitterze do wpisu posła KO Michała Szczerby.

Zdaniem polityka opozycji bezpłatne leki dla seniorów 75+ to "wyłącznie nazwa programu". "W Polsce to wybrane leki przez ministra. W UE najczęściej leki podstawowe lub w chorobach przewlekłych są refundowane w 100 proc. W Wielkiej Brytanii bezpłatne leki mają osoby 60+. W Niemczech i Francji wszyscy" - napisał na Twitterze poseł Szczerba.

Minister Niedzielski skomentował te słowa również za pośrednictwem Twittera.

"No tak, Wasz program +Płać za wszystko, bo Cię stać+ był dużo lepszy i miał zdecydowanie szerszy zasięg. Z naszego programu darmowych leków 75+ skorzystało już 4 mln osób, które otrzymały ponad 400 mln opakowań medykamentów. Proponowałbym zażywać więcej lecytyny na poprawę pamięci" - napisał szef MZ.

Od września 2016 roku bezpłatne leki przysługują seniorom, którzy ukończyli 75 lat; są wymienione w wykazie ministerstwa zdrowia.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w niedzielę na konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości", że wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Przekazał również, że planowane jest zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych. Poinformował też, że świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł.