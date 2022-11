Szef NFZ: wypracowany model będzie zachęcał lekarzy POZ, żeby zająć się pacjentami z wielochorobowością

Został wypracowany model, który będzie zachęcał lekarzy rodzinnych, żeby szczególną opieką objąć pacjentów z wielochorobowością i jednocześnie, żeby ten wysiłek był odpowiednio wynagrodzony – powiedział we wtorek szef Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.

W czasie wtorkowej konferencji prasowej szef MZ Adam Niedzielski powiedział, że jest szansa, aby w przyszłym roku w ramach opieki koordynowanej będzie funkcjonowało tysiąc podmiotów.

Prezes NFZ Filip Nowak zaznaczył, że rozwiązania docelowe opieki koordynowane w POZ były szeroko konsultowane.

"Choćby w woj. śląskim byłem na spotkaniu z izbą lekarską w Katowicach, w woj. wielkopolskim, ale przede wszystkim z Porozumieniem Zielonogórskim reprezentowanym przez prezesa Jacka Krajewskiego" - wskazał szef NFZ.

Jak zaznaczył, "cel mieliśmy taki sam, żeby upowszechnić i wzmocnić chęć przystąpienia do opieki koordynowanej".

"Trochę różniliśmy się ścieżkami, jakimi możemy dochodzić do wspólnego celu, ale myślę, że szerokie konsultacje i mądre dyskusje pozwoliły wypracować model, który będzie skuteczny i osiągniemy poziom zabezpieczenia, o którym mówił minister Adam Niedzielski.

Zastrzegł, że "to rozwiązanie i przestrzeń 27 miesięcy gwarantuje nam spokój i racjonalne postępowanie w pozyskiwaniu nowych podmiotów do realizacji opieki koordynowanej".

Filip Nowak przyznał, że była obawa, że "mniejsze podmioty, mniejsze placówki lekarzy rodzinnych będą obawiały się wejść w pomysł opieki koordynowanej".

"Dziś gwarantują ryczałt na zorganizowanie modelu opieki. W związku z tym myślę, że rozwialiśmy wiele wątpliwości i będzie to zachętą dla lekarzy rodzinnych czy też przychodni lekarskich" - ocenił szef NFZ.

"Konsekwentnie inwestujemy w dzieci, tak jak w Funduszu Medycznym, jak w psychiatrii dziecięcej czy we wszelkich innych obszarach - to jest ta grupa pacjentów, w którą warto inwestować. Zdrowie dzieci to w przyszłości zdrowsze społeczeństwo" - ocenił.

Odnosząc się do starszych pacjentów, szef NFZ powiedział, że "został wypracowany model, który będzie zachęcał lekarzy rodzinnych, żeby szczególną opieką objąć pacjentów z wielochorobowością i jednocześnie, żeby ten wysiłek był odpowiednio wynagrodzony".