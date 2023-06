Szef NSZZ "Solidarność" o płacy minimalnej w 2024: rozmowy będą trudne

Z wskaźników mikro i makroekonomicznych wynika, że płaca minimalna w 2024 r. powinna oscylować wokół 4250 zł. Będziemy walczyć i mam nadzieją, że będzie wyższa; rozmowy będą trudne - powiedział w środę w TVP szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego m.in. propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia na następny rok.

Pod koniec maja szefowa MRiPS powiedziała PAP, że minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wyniesie powyżej 4,2 tys. zł, a w związku z wysoką inflacją, tak jak w tym roku, będzie ustalone w dwóch terminach - od 1 stycznia i od 1 lipca.

O zapisy dotyczące płacy minimalnej, które znalazły się w porozumieniu z rządem zawartym w środę w Stalowej Woli oraz postulaty związku ws. minimalnego wynagrodzenia Duda był w środę pytany w TVP.

"+Solidarność+ złożyła swoją propozycję. Z naszych wskaźników mikro i makroekonomicznych wychodzi, że powinna oscylować ok. 4250 zł. Będziemy z panem premierem walczyć do końca, czyli do 14 września do północy, tak jak to było ostatnio i mam nadzieją, że będzie wyższe" - powiedział Piotr Duda.

"Na pewno będzie (zwiększenie-PAP) dwuetapowe. (…) Na pewno będą rozmowy trudne. Mam nadzieję, że w drugim półroczu przyszłego roku także przeciętne wynagrodzenie będzie na wysokim poziomie" - dodał.

Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 3490 zł. To pierwsza w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Kolejną zaplanowano na lipiec. Świadczenia wyniosą wówczas 3600 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1 stycznia 2023 r. do 22,80 zł za godzinę, a od 1 lipca wyniesie 23,50 za godzinę.