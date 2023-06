Szef OceanGate lekceważył ostrzeżenia w sprawie łodzi podwodnej Titan

Dyrektor generalny firmy OceanGate wielokrotnie odrzucał ostrzeżenia przed ryzykiem związanym z używaniem łodzi podwodnej Titan - twierdzi portal BBC.

"W wyścigu do Titanica powtarzasz słynne hasło "on jest niezatapialny" - napisał w jednym z maili dawny konsultant firmy do jej szefa Stocktona Rusha. Rush wraz z czterema innymi osobami zginął w wypadku Titana, do którego doszło prawdopodobnie w niedzielę.

Rob McCallum, wiodący specjalista w dziedzinie eksploracji głębin morskich, ostrzegał Ocean Gate, że firma naraża klientów na ryzyko. Wnioskował, by nie korzystać z Titana, dopóki nie zostanie on zaaprobowany przez niezależny organ.

"Błagam o zachowanie wszelkiej ostrożności podczas testów i prób morskich oraz o bardzo, bardzo konserwatywne podejście" - napisał McCallum w mailu do dyrektora Rusha, opublikowanym w piątek przez portal BBC. "Chociaż doceniam przedsiębiorczość i innowacyjność, potencjalnie narażacie na ryzyko całą branżę" - dodał.

Jednak ostrzeżenia nie zostały dobrze przyjęte przez szefa firmy. Rush odrzucał sugestie eksperta, twierdząc, że "gracze z branży wykorzystują argument bezpieczeństwa do powstrzymywania innowacji". Oświadczył, że OceanGate "rzuca wyzwanie ortodoksji podwodnej, ale taka jest natura innowacji" i przekonywał, że konkurencja próbuje powstrzymać "nowych uczestników przed wejściem na mały rynek".

Rush czuł się też oburzony ostrzeżeniami: "bezpodstawne okrzyki "zabijecie kogoś" traktuję jako poważną osobistą zniewagę".

Prawnicy OceanGate zagrozili podjęciem kroków prawnych przeciwko ekspertowi

Ostra wymiana zdań zakończyła się po tym, jak prawnicy OceanGate zagrozili podjęciem kroków prawnych przeciwko ekspertowi - twierdzi BBC, powołując się na McCalluma.

"To próby morskie określą, czy pojazd poradzi sobie z tym, co zamierzasz z nim zrobić, więc jeszcze raz: uważaj i bądź bezpieczny. W tym przypadku chodzi o coś więcej niż Titan i Titanic" - miał skonkludować dyskusję McCallum. Firma nie skomentowała wymiany wiadomości mailowych.

Pozostałości łodzi Titan wskazują na implozję tej jednostki

Znalezione pozostałości łodzi Titan wskazują na implozję tej jednostki - poinformował w czwartek dowódca 1. Dystryktu Straży Wybrzeża USA (USCG) kontradmirał John Mauger. Wcześniej o śmierci pięciu osób na pokładzie Titana powiadomił operator łodzi, firma OceanGate. W katastrofie zginęli dyrektor wykonawczy OceanGate Stockton Rush, jeden z najbogatszych Pakistańczyków Shahzada Dawood i jego syn Suleman, brytyjski miliarder i podróżnik Hamish Harding oraz francuski nurek Paul-Henry Nargeolet.

OceanGate oferowała turystom i podróżnikom podróże do wraku Titanica na pokładzie Titana od 2021 roku. Łódź straciła łączność z kanadyjskim statkiem Polar Prince 18 czerwca po 105 minutach od rozpoczęcia schodzenia na dno na głębokość 4 km.