Szef Pentagonu: liczymy że Szwecja wejdzie do NATO przed lipcem

USA liczą na to, że Szwecja stanie się 32. członkiem NATO jeszcze przed szczytem Sojuszu w Wilnie, zaplanowanym na 11-12 lipca - oświadczył minister obrony USA Lloyd Austin w środę podczas wizyty w Sztokholmie. Jego szwedzki odpowiednik Pal Jonson wyraził podobną nadzieję.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Austin: przyjęcie Szwecji do NATO będzie wielką wartością dla organizacji

"Zachęcamy naszych sojuszników, Turcję i Węgry, do tego, by ratyfikowały przyjęcie Szwecji do NATO tak szybko, jak to możliwe" - zaznaczył Austin podczas konferencji prasowej.

Te dwa państwa są ostatnimi członkami Sojuszu, których parlamenty jeszcze nie ratyfikowały akcesji Szwecji. Do przyjęcia Sztokholmu potrzeba jest zgoda wszystkich sojuszników.

Austin, pytany przez dziennikarzy o działania USA wobec Turcji na rzecz szwedzkiego wejścia do NATO, odpowiedział ogólnie, że w rozmowach przywódcy tureccy są do tego przekonywani. Wykluczył jakoby niedawna umowa sprzedaży samolotów F-16 Turcji miała związek z przyszłą ratyfikacją wniosku Szwecji przez Ankarę. "Turcja jest ważnym członkiem NATO i ważne jest, aby aktualizowała swoje zdolności (wojskowe)" - stwierdził.

Według Austina, który wizytował szwedzkie wojsko, przyjęcie Szwecji do NATO będzie wielką wartością dla członków organizacji. "Oznaczać będzie silniejszy sojusz i bezpieczniejszą Europę" - ocenił.

Zapewnił o gwarancjach bezpieczeństwa USA wobec Szwecji w okresie zanim kraj stanie się pełnoprawnym członkiem NATO. "Szkolimy się z wami, pracujemy nad zwiększeniem interoperacyjności i modernizacją naszych sił" - zaznaczył. Dodał, ze wizyty amerykańskiej marynarki wojennej oraz sił powietrznych będą kontynuowane.

Szwecja: wizyta szefa Pentagonu Lloyda Austina - historyczna

Jednym z tematów rozmów Austina z Jonsonem była również przygotowywana umowa między USA a Szwecją o pogłębionej współpracy obronnej (Defence Cooperation Agreement, DCA). Dokument regulujący m.in. kwestie prawne, podatkowe oraz finansowe ma ułatwić i przyspieszyć otrzymywanie amerykańskiego wsparcia wojskowego.

Austin zwiedził tajną wybitą w skale w czasach zimnej wojny bazę szwedzkiej marynarki wojennej pod wyspą Muskoe w archipelagu sztokholmskim. W podziemnym obiekcie wielkości Starego Miasta w Sztokholmie działał cały kompleks łącznie ze stocznią, stołówką, szpitalem i biurami. W 2005 roku rozpoczęto jego demontaż, a w 2019 roku wojsko powróciło do bazy w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji.

Szwedzkie media wizytę amerykańskiego polityka opisują jako historyczną. Ostatni raz amerykański minister obrony odwiedził Szwecję w 2000 roku, był nim wówczas William Cohen. Jak przypominają publicyści, rozmowy między neutralną wtedy Szwecją a USA toczyły się w Pałacu Haga w Sztokholmie, a nie jak teraz w bazie wojskowej.

Od poniedziałku w Szwecji trwają największe w tym kraju ćwiczenia wojskowe Aurora 23 z udziałem 26 tys. żołnierzy z 14 państw, w tym USA, W. Brytanii oraz Polski.