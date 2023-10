Szef PO: 15 października idźcie po zwycięstwo dla lepszej przyszłości

Proszę was, idźcie 15 października po zwycięstwo dla siebie, dla Polski, dla lepszej przyszłości, ; idźcie i zwyciężajcie - zaapelował podczas niedzielnego "Marszu Miliona Serc" szef PO Donald Tusk. "Wasza miłość do dzieci, do Polski, do rodziny, do bliskich jest sto razy silniejsza od tej władzy, od PiS-u" - oświadczył.

Zwracając się na zakończenie marszu do zgromadzonych na stołecznym Rondzie "Radosława", Tusk mówił: "Jesteście wy - z biało-czerwonymi flagami - i jest jakaś ponura władza, która dziś uciekła ze stolicy. I wróci tutaj, wiem, że oni tu wrócą, ale 15 października wasze i moje zadanie polega na tym, żeby znowu zniknęli nie tylko ze stolicy, żeby przeszli do historii, do przeszłości" - powiedział lider PO.

"To jest dla nas zadanie historyczne" - zaznaczył. Jak mówił, "wasza miłość do dzieci, do Polski, do rodziny, do bliskich jest sto razy silniejsza od tej władzy, od PiS-u".

"Tylko musicie siebie nawzajem zobaczyć, musicie siebie nawzajem posłuchać i przekonać resztę Polski, że możemy być naprawdę znowu dumną, zjednoczoną wspólnotą. To jest na wyciągnięcie ręki" - powiedział szef PO.

"Proszę was na wszystkie świętości, idźcie 15 października po zwycięstwo dla siebie, dla Polski, dla waszych dzieciaków, dla lepszej przyszłości, dla dumnej ojczyzny. Idźcie i zwyciężajcie" - podkreślił Tusk, zwracając się do zebranych.

Na zakończenie marszu artyści na scenie ponownie wspólnie zaśpiewali utwór "Kocham wolność".