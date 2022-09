Szef PO: będę komentował prace RBN, kiedy prezydent Duda przestanie się bać i zaprosi mnie do stołu

Bardzo chętnie będę komentował prace Rady Bezpieczeństwa Narodowego, kiedy prezydent Andrzej Duda przestanie się bać i zaprosi do stołu także i mnie - powiedział w piątek szef PO Donald Tusk, pytany o apel polityków PSL, Lewicy i Polski 2050 do prezydenta o zwołanie RBN ws. bezpieczeństwa kraju.

W czwartek politycy PSL, Lewicy i Polski 2050 zaapelowali do prezydenta Andrzej Duda o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która - ich zdaniem - powinna odpowiedzieć na pytania dot. bezpieczeństwa energetycznego i sytuacji na Ukrainie. Prezydent na pewno zapozna się z tymi wnioskami - powiedział PAP szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Tusk pytany był w piątek na konferencji prasowej w Białobrzegach (woj. mazowieckie) o to, czy jest za zwołaniem takiego posiedzenia. "Ja nie jestem dobrym adresatem pytania o Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo pan prezydent Andrzej Duda nie zaprasza mnie na posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zaprasza wszystkich polityków, nie zaprasza tylko szefa największej partii opozycyjnej, więc proszę pytać tych, którzy otrzymają zaproszenie od pana prezydenta" - odpowiedział.

"Ja bardzo chętnie będę komentował prace Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jak pan prezydent przestanie się bać - bo nie ma się czego bać - i zaprosi do stołu także i mnie" - dodał lider PO.

Jak mówił, "te relacje, które sami państwo przedstawiacie po każdej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego mówią dość jednoznacznie, że w tej formule te spotkania nie przynoszą jakichś interesujących rozstrzygnięć, ale tak, jak mówią, nie jestem najlepszym adresatem tego pytania" - powiedział Tusk.

RBN to organ doradczy prezydenta, w którego skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MON, MSWiA i MSZ, koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań politycznych reprezentowanych w parlamencie lub przewodniczący ich klubów i kół, szef Kancelarii Prezydenta i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który jest sekretarzem Rady. Prezydent może zapraszać do udziału w pracach Rady również inne osoby, jeśli uzna to za wskazane.