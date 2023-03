Szef PO: jak długo PiS będzie rządził, pieniędzy z KPO w Polsce nie będzie

Jak długo będzie rządził PiS, europejskich środków z KPO w Polsce nie będzie, niestety widać to już bardzo wyraźnie; PiS okazał się wyjątkowo zdeterminowany w ich blokowaniu - powiedział w piątek szef PO Donald Tusk.

Lider Platformy podczas piątkowej konferencji w Mińsku Mazowieckim pytany był m.in. o sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, do którego prezydent skierował - w trybie kontroli prewencyjnej - nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym oraz o to, czy do Polski trafią środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Tusk odpowiedział, że "jego wiedza w tej sprawie jest dokładnie taka sama, jak całej polskiej opinii publicznej". "Kompletnie już nikt nie ma pojęcia, co się dzieje w tym tzw. Trybunale Konstytucyjnym, który sam kwestionuje nawet tę swoją szefową, znaną z umiejętności kulinarnych, ale, zdaje się, żadnych innych" - powiedział szef PO.

Dodał, że "to jest wstyd na całą Europę, szczerze powiedziawszy, ta sytuacja z TK". "Sprawcami tego całego bałaganu, bez precedensu, (...) solidarnie są: prezydent (Andrzej) Duda, prezes (Jarosław) Kaczyński, minister (Zbigniew) Ziobro. To nie jest tak, że ktoś tu ma czyste karty" - powiedział.

Odnosząc się do nowelizacji ustawy o SN Tusk powiedział, że wbrew opiniom jego środowiska on "uparł się, by głosować za tą ustawą, by zrobić - nawet brew własnym politycznym interesom - wszystko, by te pieniądze (z KPO) do Polski dotarły". "Niestety widać wyraźnie, że PiS w tym blokowaniu okazał się wyjątkowo zdeterminowany. Tak długo, jak PiS będzie rządził, nie będzie pieniędzy europejskich w Polsce, niestety, to już widać bardzo wyraźnie" - ocenił.

Lider PO pytany był też o czwartkowe słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w wywiadzie dla Polskiego Radia i TVP Info. Szef PiS mówił w nim m.in., że w Unii Europejskiej mamy dziś "wielką sferę bezprawia". Wyraził przy tym nadzieję, że przyjdzie jednak "czas na odbudowę praworządności". "I przyjdzie czas na to, żeby ustalić zasadę co jest dopuszczalne w jednym kraju to we wszystkich też musi być dopuszczalne" - powiedział Kaczyński.

Odnosząc się do tych słów Tusk stwierdził, że "bezradność Kaczyńskiego jest bardzo symptomatyczna". "On kiedyś przynajmniej udawał, że jak natknął się na korupcję we własnych szeregach, to podejmuje jakiekolwiek działania. Dziś, każdego dnia, od wielu tygodni, (...) ujawniana jest kolejna afera PiS, w tym czasie Kaczyński przez wiele tygodni milczy, a następnie zabiera głos, oskarżając wszystkich wkoło - UE, opozycję, nie widząc tego, że od 7 lat PiS okrada Polaków w sposób wyjątkowo bezczelny" - powiedział szef PO.

"To, co powiedział Jarosław Kaczyński o korupcji PiS-owskiej, a właściwie to, czego nie powiedział, moim zdaniem dyskwalifikuje go jako lidera i przywódcę politycznego. Tak naprawdę to są już takie ostatnie polityczne podrygi tej formacji" - dodał Tusk.

Pytany, czy liczy na debatę z prezesem PiS odparł, że "nie jest namolny". "Wiele razy mówiłem bardzo otwarcie do Jarosława Kaczyńskiego: wyjdź z tej swojej jaskini, wyjdź zza tych kordonów policji i możemy się spotkać w mediach i porozmawiać o tym, co dzieje się dziś w Polsce. Jak wiecie, odpowiedź zawsze była ta sama" - powiedział, dodając, że "jest gotów w każdej chwili rozmawiać, także z prezesem Kaczyńskim, o warunkach jego kapitulacji".

W lutym prezydent Andrzej Duda skierował nowelizację ustawy o SN autorstwa posłów PiS do TK w trybie kontroli prewencyjnej. Nowelizacja ma według autorów wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków na realizację Krajowego Planu Odbudowy. Uchwalona w styczniu nowela przewiduje, że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego. Pod koniec lutego prezes TK Julia Przyłębska przekazała, że Trybunał wszczął postępowanie w związku z wnioskiem prezydenta; według niej wkrótce odbędzie się rozprawa.

W środę rzeczniczka TK Aleksandra Wójcik poinformowała, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK bezwzględną większością głosów, w obecności dwóch trzecich sędziów TK podjęło uchwałę, w której stwierdzono brak podstaw do zwołania zgromadzenia w celu wyboru kandydatów na prezesa Trybunału.