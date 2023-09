Szef PO: musimy walczyć o pełnię praw kobiet

Równouprawnienie to nie jest ideologia, to jest nasze życie - powiedział lider PO Donald Tusk. Głos kobiet, szczególnie kobiet zaangażowanych jednocześnie w macierzyństwo, rodzinę, pracę, to najlepsze dowody na to, że nasza walka o pełnię praw kobiet musi być prowadzona - dodał.

Bogusław Wołoszański: Polacy muszą wiedzieć, w jakim stopniu prezes PiS Jarosław Kaczyński wiedział o aferze wizowej.

Nielegalne odpady wśród tematów kampanii wyborczej.

"Są wśród nas żywe dowody, że równouprawnienie to nie jest ideologia, że to jest nasze życie. To życie pokazuje każdego dnia, że jesteśmy równi wobec siebie, wobec prawa i państwa. Głos kobiet, a szczególnie kobiet zaangażowanych jednocześnie w macierzyństwo, rodzinę, pracę, przedsiębiorczość to najlepsze dowody na to, że ta nasza walka o pełnię praw kobiet musi być prowadzona" - mówił szef PO podczas środowego spotkania z wyborcami w Piotrkowie Trybunalskim.

Wcześniej przedsiębiorczyni Magdalena Spólnicka, która na liście KO w okręgu piotrkowskim ma nr 2, skupiła się w swoim wystąpieniu na kwestiach dotyczących szeroko rozumianych praw kobiet, sprawach rodzin, refundacji in vitro, kwestii "babciowego".

O najważniejszych dla siebie sprawach mówili także inni kandydaci z listy KO. Zapowiadając "jedynkę" tej listy - dziennikarza i publicystę Bogusława Wołoszańskiego - Donald Tusk zaznaczył, że jest to człowiek, który objaśni jeszcze niejedną tajemnicę i sensację.

Pytania o wiedzę Jarosława Kaczyńskiego dotycząca afery wizowej

"Polacy muszą wiedzieć, w jakim stopniu prezes PiS Jarosław Kaczyński wiedział o aferze wizowej. Jest to niemożliwe, aby ówczesny wicepremier ds. bezpieczeństwa o tym nie wiedział, a jeśli nie wiedział, to znaczy, że ktoś go oszukał. Jeżeli wiedział, to znaczy, że to ukrywał" - mówił o swojej "misji" Wołoszański.

Jak dodał, drugą jego misją będzie przywrócenie wielkości miastu i utworzenie w Piotrkowie Tryb. muzeum parlamentaryzmu polskiego. "Bo czym jest powrót do demokracji? To dbałość o parlamentaryzm, a Piotrków na to zasługuje, bo tu polski parlamentaryzm się narodził" - zaznaczył Wołoszański.

Kandydat KO Arkadiusz Rożniatowski opowiadał o swoim zaangażowaniu w nagłaśnianie sprawy największego w kraju nielegalnego składowiska odpadów w Bełchatowie. Jak mówił, szacowany koszt jego likwidacji i rekultywacji miejsca może przekroczyć 800 mln zł. "Cieszę się, że ten temat również znalazł się w 100 konkretach, z którymi idziemy do wyborów. Mam nadzieję, że przygotowana ustawa uszczelniająca system utylizacji odpadów pomoże, że takie sytuacje nie będą miały miejsca" - dodał.

Według Rożniatowskiego Bełchatów boryka się z problemem braku decyzji związanych z przyszłością kopalni i elektrowni w Bełchatowie. Jego zdaniem brakuje konkretnych analiz, w zamian mieszkańcy otrzymują bardzo niekonkretne zapowiedzi uruchomienia w Bełchatowie elektrowni jądrowej.

Odpady w Polsce, czyli śmieci w środku kampanii wyborczej

Tusk podkreślił, że wszystko to, o czym była w środę mowa, dotyczy całej Polski. "Nielegalne składowiska odpadów - PiS zrobił z państwa polskiego śmietnik Europy. Setki tysięcy ton nielegalnych odpadów, które sprowadzano - ktoś na tym zarobił ogromne pieniądze. Nie ma tygodnia, aby te nielegalne składowiska nie płonęły - bo wiemy, że to jest też metoda na ucieczkę od ich utylizacji. Mówimy o zatrutych rzekach, powietrzu, smogu. To wymaga decyzji i bardzo dużo środków" - podkreślił lider PO.

Jak dodał, w czasie wyborów należy odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań: czy chcemy żyć w Polsce uczciwej czy złodziejskiej, w kraju gdzie rządzi prawda czy kłamstwo, w Polsce czystej czy zatrutej i zaśmieconej.

"My 15 października będziemy szli odsunąć PiS od władzy, nie dlatego że mamy negatywne podejście do polityki. Odsunięcie PiS i Kaczyńskiego od władzy to jest najbardziej pozytywny program, jaki można sobie wyobrazić. Polska bez Kaczyńskiego to Polska bez kłamstwa, pogardy, przemocy, nienawiści, ksenofobii, wszechobecnej korupcji, kolesiostwa, uderzającej po oczach niekompetencji. Czy można sobie wyobrazić bardziej pozytywną agendę? - pytał zebranych Tusk.

Podkreślił też, że oprócz ogłoszonych 100 konkretów na sto pierwszych dni rządzenia KO ma o wiele więcej propozycji. "Jestem przekonany, że z każdą godziną i dniem ludzie w Polsce będą coraz szerzej otwierali oczy. Mówię o tych, co głosowali na PiS. Nie wiem, czy starczy mi czasu, aby wszystkich przekonać, to nie jest łatwo zmienić ludziom decyzje wyborcze" - dodał.