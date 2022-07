Szef PO o zwycięstwie Waraksy w Olsztynku: w polskiej polityce potrzebni są ludzie pełni wiary

W polskiej polityce potrzebni są ludzie pełni wiary w to, co robią, tak jak nowy burmistrz Olsztynka Robert Waraksa - powiedział w piątek lider PO Donald Tusk, który spotkał się z nowym burmistrzem miasta. Tusk dodał, że z takimi ludźmi będzie chciał budować przyszłe zwycięstwo.

"Cieszę się, że możemy w tak pięknym dniu, w tak pięknym mieście, w Olsztynku spotkać się i porozmawiać o sytuacji w regionie, w samym Olsztynku i w Polsce. Mam dzisiaj wielką satysfakcję być w towarzystwie nowego burmistrza Olsztynka Roberta Waraksy, który osiągnął wynik rzeczywiście imponujący, wygrywając wybory wcześniejsze na burmistrza Olsztynka w proporcji 63,4 proc. głosów w pierwszej turze"- powiedział w piątek w Olsztynku Donald Tusk.

Wskazał, że Robert Waraksa jest jego współpracownikiem w Platformie, ale "oczywiście wynik uzyskał dzięki społeczności lokalnej, więc jest to zdecydowanie szersze poparcie niż dla dowolnej partii politycznej".

"Ale ja z wielką satysfakcją muszę powiedzieć, że uznaję ten wynik też jako pewne zobowiązanie i taką wysoko postawioną poprzeczkę dla nas wszystkich i przede wszystkim dedykuje te prawie 64 proc. głosów lidera miejscowej Platformy, który wygrał wybory na burmistrza Olsztynka, żeby sceptycy, maruderzy, ci, którzy nie mają wiary we własne siły, żeby przestali sobie i innym wmawiać, że są jakieś rzeczy niemożliwe"- mówił Tusk.

Jak podkreślił, "w polskiej polityce potrzebni są ludzie pełni wiary w to, co wierzą, w to co robią, tak jak nowy burmistrz Olsztynka". "Ja z takimi ludźmi będę chciał budować też nasze przyszłe zwycięstwo. Ja głęboko wierzę i w sens naszych starań i w to, że one zostaną uwieńczone, no może nie aż takim sukcesem, ale to jest na pewno dla nas inspiracja do zwycięstwa"- wskazał Tusk.

Waraksa wyraził nadzieję, że "uda mu się sprostać oczekiwaniom i zrealizować założenia programowe".

Niedzielne, przedterminowe wybory na burmistrza Olsztynka wygrał Robert Waraksa, uzyskując 2 489, czyli ponad połowę ważnych głosów - podała Miejska Komisja Wyborcza. Głosowanie odbyło się w związku ze śmiercią dotychczasowego burmistrza Mirosława Stegienki.

Wybory rozstrzygnęły się w I turze, ponieważ spośród sześciu kandydatów wymaganą liczbę głosów (czyli większą niż 50 proc. - PAP) uzyskał Robert Waraksa, zgłoszony przez KWW Roberta Waraksy. Zagłosowało na niego 2 489 osób, co stanowi 63,4 proc. wszystkich głosów ważnych. Wymagana do wyboru burmistrza liczba wynosiła 1 964 głosy.

Pozostali kandydaci uzyskali: Krzysztof Zenon Wieczorek (KWW Krzysztofa Wieczorek) - 395, Jerzy Stanisław Tytz (zgłoszony przez KWW Jerzego Tytz, popierany przez Stowarzyszenie Aktywna Gmina) - 372, Marzena Ossowska (zgłoszona przez KWW "Przyszłość") - 370, Tomasz Maria Starowieyski (KWW Wspólna Gmina Bezpieczna Kontynuacja) - 229, Mateusz Pawlukiewicz (KWW Pawlukiewicz Mateusz) - 71 głosów.

Większość kandydatów, którzy rywalizowali w tych wyborach, nie należy do partii politycznych, jedynie Starowieyski jest członkiem PiS, a Waraksa członkiem PO.