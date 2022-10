Szef PO: polskie kobiety są największą grupą poszkodowaną przez obecną władzę

Polskie kobiety są największą grupą poszkodowaną przez obecną władzę, czasami są bezradne wobec brutalnej opresji - powiedział w sobotę w Kluczborku lider PO Donald Tusk. Wskazywał też, że postulat 20 proc. podwyżki dla pracowników sfery budżetowej jest spóźniony.

Tusk podczas spotkania z mieszkańcami Kluczborka mówił o trudnej sytuacji wielu mniej zamożnych osób w Polsce, którym w obliczu rosnących cen z trudem starcza pieniędzy na rachunki i podstawowe produkty. Wskazywał, że np. nauczycielka, jeśli zdoła znaleźć pracę w dwóch szkołach, to dostanie na rękę ok. 4 tys. zł, a każdego dnia patrzy jak szybują ceny prądu, gazu czy chleba, maki i oleju.

"To szczególnie dla polskich kobiet jest najcięższe doświadczenie, bo to (bycie nauczycielem) jest bardzo ciężka praca zawodowa (...), to jest bardzo często ciągle więcej obowiązków w domu, coś bardzo niesprawiedliwego, szczególnie jak są małe dzieci i wtedy trzeba jeszcze jakoś spiąć ten rodzinny, domowy budżet. I okazuje się, że właściwie nie ma na to szans" - mówił Tusk.

Zapowiedział, że w niedzielę będzie we Wrocławiu, gdzie odbywa się kolejny Kongres Kobiet.

Szef PO przypomniał, że w kwietniu br. zgłosił postulat podwyżek dla sfery budżetowej np. właśnie dla nauczycieli czy pracowników socjalnych. Dodał, że dopiero teraz "obudził się" szef "Solidarności" Piotr Duda postulując 20-proc. podwyżki dla pracowników sfery budżetowej.

"Chciałem powiedzieć szefowi tej nowej wersji +Solidarności+ - panu Dudzie, że ten postulat pół roku temu zgłoszony, 20 proc. podwyżki dla ludzi de facto najmniej zarabiających, często dobrze wykształconych, bardzo ciężko pracujących, to on już dzisiaj właściwie jest nieaktualny" - mówił Tusk zwracając uwagę na wysoką inflację i wzrost ceny podstawowych produktów i energii.

Szef PO wskazywał, że jeżeli np. nauczycielka dostanie 20 proc. podwyżki w listopadzie czy grudniu, to i tak będzie mogła kupić mniej niż w kwietniu.

Lider PO zarzucał obecnej władzy obojętność wobec najsłabszych np. dzieci z problemami psychicznymi oraz ingerowanie w życie kobiet. "Największą grupą, która ciągle czuje się poszkodowana i czasami bezradna wobec takiej momentami brutalnej, a nawet czasami chamskiej opresji, to są polskie kobiety" - powiedział Tusk.

"I generalnie najbardziej rozemocjonowani w tej władzy, najbardziej opresyjni są faceci, którzy nie założyli rodziny, którzy nie mają o tym zielone pojęcia. I to oni chcą decydować, jak ma wyglądać życie polskiej kobiety" - powiedział lider PO.