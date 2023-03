Szef PO: straciliśmy przez nich trochę czasu, ale nie straciliśmy nadziei, że w naszych rękach jest moc zmiany

Straciliśmy trochę czasu przez nich, polskie rodziny straciły dużo pieniędzy, ale nie straciliśmy nadziei, że to w naszych głowach, sercach i rękach jest moc zmiany; to jest kampania o wszystko, o przyszłość Polski na dziesięciolecia - powiedział w piątek szef PO Donald Tusk.

Lider Platformy spotkał się w piątek wieczorem z mieszkańcami Rokietnicy (woj. wielkopolskie). Przekonywał m.in., że najbliższe lata "muszą stać się i staną się takim odrodzeniem gospodarczym". "Oni kradną bez opamiętania nie tylko pieniądze, nie tylko nieruchomości. Oni ukradli nam cały zestaw wartości, na których od 1989 roku budowaliśmy Polskę z nadzieją, że staniemy się zamożnym, wolnym, prawdziwie europejskim narodem i państwem" - stwierdził.

"Nic straconego. Straciliśmy trochę czasu przez nich, polskie rodziny straciły dużo pieniędzy, ale (...) nie straciliśmy przecież i nie możemy stracić nadziei, że to w naszych głowach, sercach i rękach jest ta moc, zdolność zmiany" - powiedział szef PO. Jak stwierdził, PO "zrobi wszystko, by oni tych wyborów tak po chamsku nie sfałszowali". "Natomiast niestety nie będziemy w stanie zapobiec temu, co oni zrobili z takimi instytucjami, jak media publiczne, służby specjalne" - dodał.

Podczas spotkania ze strony jednego z uczestników padło pytanie o to, kiedy partie opozycyjne ustalą wspólne minimum programowe. "Pan leje miód na moje serce. Proszę iść na spotkanie z panem (Szymonem) Hołownią czy z panem (Władysławem) Kosiniakiem-Kamyszem i wykrzyczeć te słowa, bo my dawno takie minimum ustaliliśmy. Ja rozumiem pański niepokój, bo ten pański niepokój to jest też mój niepokój - dlaczego mali partnerzy nie rozumieją, że - jak mówiłem na początku naszego spotkania - to jest naprawdę kampania o wszystko, o przyszłość Polski na dziesięciolecia" - powiedział Tusk.

"My albo stoczymy się w tę stronę, gdzie do dziś patrzymy z obrzydzeniem na realia białoruskie, ale my idziemy w tę stronę, naprawdę. Kto tego nie widzi, zasłania oczy i wypiera, nie chce tego widzieć" - stwierdził.

"Myśmy podpisali z Kosiniakiem-Kamyszem, Hołownią, (współprzewodniczącym Nowej Lewicy Włodzimierzem) Czarzastym (...) porozumienie dotyczące ochrony konstytucji, przywrócenia praworządności, przywrócenia pozycji Polski w UE, kwestie Trybunału, przywrócenia niezależnego (...) finansowania samorządu, niezależnego od władzy centralnej" - powiedział.

Tusk poruszył również m.in. kwestię praw kobiet. "Nasi, wierzę głęboko, potencjalni partnerzy w przyszłym rządzie, pan Szymon Hołownia i pan Władysław Kosiniak-Kamysz uznali, że ustalili jedną istotną sprawę między sobą i że mają pogląd. A mianowicie, że zrobią referendum w sprawie praw Polek do legalnej aborcji" - powiedział lider PO. Tymczasem - jak mówił - jego nie interesuje informacja, że dwaj politycy "zgodzili się co do tego, że trzeba to jakoś przegłosować". Tusk podkreślił, że "my wszyscy wiemy, jaka jest opinia" Polek i Polaków w tej sprawie.

"Mnie interesuje, jakie zdanie ma pan Hołownia i pan Kosiniak-Kamysz co do istoty sprawy. Zrobią referendum, (...) a później to i tak Sejm musi zdecydować. To i tak głosy ludzi, którzy tam siedzą - a więc głosy Hołowni i Kosiniaka-Kamysza - więc ja chcę wiedzieć, co w tej sprawie jakie oni mają zdanie" - podkreślił.

Podczas spotkania padło również pytanie o sytuację społeczności LGBT w Polsce. "Ja nie mam żadnej wątpliwości, że stosunek władzy do obywatelek i obywateli o innej niż hetero orientacji seksualnej, albo w ogóle innej identyfikacji w różnych sferach obyczajowości, że ten stosunek dziś to jest jakby taki jaskrawy przykład władzy kompletnie bez empatii, bez szacunku dla własnych obywateli" - ocenił.

"Dla mnie najważniejszym wstępem do każdej rozmowy o prawach LGBT jest przede wszystkim uświadomienie tym, którzy dziś z taką tępą nienawiścią i pogardą rządzą, że my mówimy o obywatelkach i obywatelach. Mają inny sposób życia niż rządzący, ale to są obywatelki i obywatele Rzeczypospolitej, którzy mają pełnię praw, pełnię wolności z prawem na czele - do godności, do szacunku, także ze strony władzy" - podkreślił.