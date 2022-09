Szef PO: trzeba oczekiwać determinacji, także od polityków, aby przyszłe rządy były wolne od ludzi sprzyjających Putinowi

Trzeba zdecydowanie od wszystkich przyzwoitych ludzi, także polityków w Polsce, oczekiwać determinacji, aby przyszłe rządy, jak i całe życie publiczne, było wolne od ludzi, którzy świadomie lub nieświadomie sprzyjają dziś Władimirowi Putinowi w Rosji - powiedział w środę w Radomiu szef PO Donald Tusk.

Podczas konferencji prasowej lider Platformy wskazywał, że "w Europie, na świecie, w Polsce bez wątpienia - o czym świadczyły także ostatnie publikacje - mamy do czynienia z taką agresywną infiltracją i budowaniem wpływów ze strony Rosji". Według Tuska, "to nie wymaga jakby udowodnienia, to jest dość oczywiste i jednoznaczne".

Szef PO mówił o osobach, które "świadomie lub nieświadomie wspierają dziś politykę Rosji", podkreślając, że "to dotyczy i polityków wysokiego szczebla, i hejterów w sieci, w internecie".

"Dobrze wiecie państwo, że mamy z tym zjawiskiem do czynienia i w Europie, i w Polsce" - dodał.

"Trzeba zdecydowanie od wszystkich przyzwoitych, także polityków w Polsce, oczekiwać determinacji tu, aby przyszłe rządy były, i to zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i całe życie publiczne w Polsce, żeby było wolne od ludzi, którzy świadomie lub nieświadomie sprzyjają dziś Putinowi w Rosji" - powiedział Tusk.

