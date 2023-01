Szef PO: wystarczy pozbyć się tego rządu, żeby poczucie poprawy i ulgi dla przedsiębiorców było natychmiastowe

Państwo musi uwierzyć w to, że przedsiębiorstwo to skarb społeczny, które wymaga ochrony i opieki, a nie brutalnego nadzoru i egzekucji; wystarczy pozbyć się tego rządu, żeby poczucie poprawy i ulgi było natychmiastowe - powiedział szef PO Donald Tusk w Lublinie.

Na spotkaniu z mieszkańcami miasta, w tym przedsiębiorcami, Tusk mówił m.in. o konieczności zapewnienia stabilności systemu podatkowego.

"Jestem pewien, że wystarczy pozbyć się tego rządu, żeby poczucie poprawy i ulgi było natychmiastowe. Bo ja nigdzie na świecie nie widziałem ekipy, która w taki chaotyczny sposób zarządzałaby systemem podatkowym i tak chaotycznie, bez żadnej kompetencji, bez żadnej pewności, co chce zrobić, żeby narzucała nowe daniny" - powiedział lider PO.

Mówił też, że przedsiębiorcy nie mają dziś pewności prawa i warunków, w jakich mają funkcjonować ich biznesy, krytykował też Polski Ład, który według niego spowodował jedynie bałagan.

"Żeby w ciągu jednego roku trzy razy zmienić system podatkowy, unieważniając poprzednie decyzje, po kilku miesiącach powiedzieć, że być może dwa równoległe systemy podatkowe będą, ale nikt nie wiedział, w jakim systemie ma działać, a na końcu wszyscy się dowiedzieliśmy, że tak naprawdę chodzi o wzrost obciążeń i że to działa wstecz" - wyliczał. "Nie wiem, kto będzie rządził po Morawieckim, ale chyba trudno będzie go przebić negatywnie" - dodał.

Tusk stwierdził, że jego marzeniem jest, by skarbówka nie była "narzędziem tortur, którego ludzie muszą się bać", tylko była miejscem pomocy. Podkreślił, że chciałby, aby państwo uwierzyło w to, że przedsiębiorstwo to skarb społeczny, które wymaga ochrony i opieki, a nie brutalnego nadzoru i egzekucji.

Szef PO powiedział też, że w sytuacji, gdy wiele prywatnych firm stoi na krawędzi bankructwa "jesteśmy bombardowani informacjami o rekordowych zyskach państwowych spółek energetycznych, rekordowych premiach w tych spółkach, rekordowych wpłatach na partię rządzącą przez prezesów tych spółek". "To naprawdę woła o pomstę do nieba" - dodał.

"Wygląda to na przemyślany, zorganizowany mechanizm poprzez de facto monopolistyczną pozycję na rynku, że ci, którzy odpowiadają za energię w Polsce, a są to firmy pod kontrolą państwową, uparli się, żeby ten haracz (...) tak bezwzględnie narzucać" - mówił lider PO.

Zaznaczył, że "własnościowa obecność państwa w takich firmach jak Orlen nie jest po to, żeby zarządy wypłacały sobie milionowe premie, tylko żeby - nawet jeśli rynek mówi co innego - właśnie przez fakt obecności państwa pilnować interesów obywateli".

Zdaniem Tuska "obecność państwa w gospodarce ma tylko wtedy sens, kiedy gwarantuje większe bezpieczeństwo państwu i jakąś ulgę obywatelom". "Dziś w Polsce jest dokładnie odwrotnie - im bardziej państwowa jest spółka, tym bardziej łupi obywateli i spółki energetyczne to jest najbardziej bolesna ilustracja tej wyjątkowo łajdackiej zasady" - mówił Tusk.

"Szczerze powiedziawszy, jakbyście mnie spytali, dlaczego Obajtek gromadzi te pieniądze i coraz więcej skupia w Orlenie, to nie mam dowodów, ale mam bardzo złe domysły i na pewno nie służy to ani Polsce, ani polskim firmom. Komu, po co, te gigantyczne miliardy nadwyżek, możemy się domyślać, ale nie chcę tu rzucać oskarżeń na wiatr. Ale to wyjdzie na jaw" - powiedział szef PO.

Tusk zapewnił jednocześnie przedsiębiorców, że ma przygotowane "kilka projektów, jeśli chodzi o takie manewry, które mogą obniżyć koszty" i przerzucić część kosztów z przedsiębiorcy na państwo. "Jest taka odprawa pośmiertna. Nie mówię o zasiłku pogrzebowym, tylko umiera pracownik i trzymiesięczne wynagrodzenie wypłaca się rodzinie - żeby to robił ZUS, a nie firma, bo przecież to jest problem społeczny, to nie jest wina firmy" - wskazał.

"Warto pomyśleć, żeby ZUS wziął na siebie w dużo większym wymiarze obowiązek płatności zasiłku chorobowego. Nie dość, że firma, szczególnie mała firma, ma realną stratę, bo nie ma pracownika, to jeszcze musi płacić" - dodał przewodniczący PO.

Jak podsumował "musimy wrócić do modelu, w którym przedsiębiorczość jest premiowana, a nie karana".