Szef PO: zmusimy władzę do poważnej debaty na temat polskiej polityki migracyjnej

Skoro cynicznie ogłoszono referendum w sprawie migracji, zmusimy władzę do poważnej debaty na temat polskiej polityki migracyjnej - powiedział w sobotę przewodniczący PO Donald Tusk.

W sobotę w Warszawie odbywa się Konwencja Krajowa Nowoczesnej, z gościnnym udziałem przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.

Tusk podczas przemówienia odnosząc się do tematu migracji ocenił, że działania PiS-u w tym zakresie są "receptą, metodą na wzbudzenie ksenofobii, rasizmu, lęku i konfliktów społecznych".

"Skoro ogłoszono referendum w sprawie migracji, zmusimy władzę do poważnej debaty na temat polskiej polityki migracyjnej, odpowiedzialnej polityki migracyjnej, zmusimy ich do odpowiedzi na pytanie, czemu miały służyć ich radykalnie nieodpowiedzialne pomysły" - powiedział Tusk nawiązując do wycofanego projektu rozporządzenia MSZ, mającego usprawnić wydawanie wiz dla imigrantów.

Szef PO nawiązał do powstałego w okolicach Płocka "miasteczka kontenerów" dla pracowników z Azji zatrudnionych przy budowie inwestycji Orlenu Olefiny III. "Jeśli tylko de facto jedna firma wybudowała miasteczko z kontenerów pod Płockiem na 12 tysięcy osób, to skąd oni wezmą kontenerów na 400 tysięcy?" - pytał.

Przewodniczący PO ocenił, że referendum w sprawie migracji zostało wymyślone "cynicznie, oczywiście wyłączenie pod wybory". Ocenił, że rząd nie ma jakiejkolwiek realnej kontroli i realnej polityki migracyjnej.

"Nie możemy pozwolić, żeby w Polsce nie odbyła się poważna debata i żeby w Polsce nie wygrali Ci, którzy wiedzą, jak szanować drugiego człowieka, dusić w zarodku nastroje ksenofobiczne, rasistowskie i równocześnie jak skutecznie kontrolować własne terytorium i granice. To jest nowoczesne podejście do polityki migracyjnej i tego musimy się domagać" - powiedział.