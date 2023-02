Szef pomagającego uchodźcom stowarzyszenia Folkowisko: ten rok zmienił nasze życie (wywiad)

24 lutego 2022 r. zmienił nasze życie. Nie odwróciliśmy się od naszych sąsiadów, postanowiliśmy działać i robimy to od roku. Pomoc ze sprintu zmieniła się w maraton – podkreślił w rozmowie z PAP szef stowarzyszenia Folkowisko we wsi Gorajec Marcin Piotrowski.

Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza "Folkowisko" powstało w 2013 r. w liczącej zaledwie 41 mieszkańców podkarpackiej wsi Gorajec w pow. lubaczowskim, w pobliżu granicy z Ukrainą. Jego głównym celem była organizacja Festiwalu Kultury Pogranicza Folkowisko, poświęconego wielokulturowym korzeniom Roztocza Wschodniego i polsko-białorusko-ukraińskiego pogranicza.

PAP: Wojna w Ukrainie trwa już rok. Od samego początku Polacy pomagają swoim sąsiadom. Jak pan wspomina pierwsze chwile po wybuchu wojny?

Marcin Piotrowski: Wojna nas zaskoczyła. Stowarzyszenie Folkowisko i fundacja Folkowisko od pierwszego dnia wojny pomagają Ukrainie. Z grupy społeczników, która kilka miesięcy wcześniej zajmowała się organizacją koncertów i szerzeniem kultury pogranicza, staliśmy się jedną z najważniejszych organizacji wspierających naszych wschodnich sąsiadów. Pomoc ze sprintu zmieniła się w maraton.

Działać zaczęliśmy tydzień przed wojną. Gdy napięcie rosło, zaczęliśmy się zastanawiać, jak powinniśmy się przygotować, skoro jesteśmy zaledwie kilka kilometrów od granicy. Baliśmy się powtórzenia scenariusza z granicy z Białorusią, że uchodźcy w obawie o własne życie będą uciekać każdą z możliwych dróg. Mieliśmy jednak nadzieję, że w sytuacji wojny i zagrożenia tysięcy osób nasz kraj stanie na wysokości zadania i wyciągnie do sąsiadów pomocną dłoń.

PAP: Tak się stało. Tysiące uchodźców, głównie matek z dziećmi, ale nie tylko, znalazło schronienie w Polsce, także u was.

M.P.: Tak, postanowiliśmy działać. Gdy wybuchła wojna, spodziewaliśmy się olbrzymiego napływu uchodźców. Już pierwszego dnia przygotowaliśmy nasz dom, czyli dawną wiejską szkołę, do przyjęcia pierwszych uchodźców. Z samego rana dostaliśmy pierwsze wiadomości od przyjaciół z Ukrainy: "Marcin, wyjeżdżamy ze Lwowa, słychać syreny, alarmy, wybuchy. Czy możemy do was przyjechać? Pomożecie?"

Początkowo działania Folkowiska rozpoczęły się w naszej agroturystyce Chutor Gorajec, którą oddaliśmy na potrzeby uchodźców. Gdy na granicy panował chaos, a władze jeszcze nie przygotowały punktów recepcyjnych, nasz dom stał się jedną z pierwszych ostoi dla setek osób przekraczających granicę. W pierwszym tygodniu przez Chutor Gorajec przeszło 600 osób. Nasi wolontariusze o każdej porze dnia i nocy z pobliskich przejść granicznych odbierali potrzebujących odpoczynku uciekinierów przed wojną. Po przenocowaniu, ogrzaniu i nakarmieniu przekazywaliśmy ich dalej w głąb kraju do organizacji zajmujących się ich zakwaterowaniem i zabezpieczeniem podstawowych potrzeb.

PAP: Ale na tym nie poprzestaliście?

M.P.: Ogłosiliśmy wśród znajomych, w mediach społecznościowych, że rozpoczynamy zbiórkę żywności, środków higienicznych, koców. Już drugiego dnia wojny okazało się, że pomoc humanitarna z różnych zakątków Polski i świata jest tak duża, że potrzebny był większy magazyn niż nasza stodoła i dom.

Władze Cieszanowa oddały nam do dyspozycji halę lodowiska. Szybko stała się ona jednym z najważniejszych społecznych hubów na pograniczu, a zarazem główną kwaterą Folkowiska pod nazwą Ambasada Wolności. Czwartego dnia wojny wysłaliśmy pierwszego tira z 33 paletami do Czerwonego Krzyża w Zbarażu. Później przenieśliśmy się do opustoszałego dawnego składu budowlanego i to w tym miejscu do dziś działa centrum logistyczne, sortownia i miejsce do pakowania darów dla Ukrainy. Od początku istnienia magazynu z tego miejsca wysłaliśmy prawie 4 tys. ton pomocy humanitarnej.

PAP: Pomagaliście również uchodźcom, którzy po stronie ukraińskiej musieli przez wiele godzin stać w gigantycznych kolejkach, żeby się dostać do Polski?

M.P.: W pierwszych dniach wojny sytuacja była dramatyczna. Drugiego dnia wojny Folkowisko rozpoczęło budowę trzech punktów pomocy humanitarnej po ukraińskiej stronie granicy. Znalazły się w nich: punkty medyczne, sanitarne, przestrzeń przyjazna dzieciom, ogrzewane namioty, do których codziennie dostarczano gorące posiłki, suchy prowiant, środki higieniczne dla kobiet i dzieci. Dzięki stworzonym w tych miejscach punktom medycznym udało się udzielić pomocy około 8 tys. pacjentów.

PAP: Wasza pomoc rozszerzyła się też na ukraińskie miasta. Komu tam pomagacie?

M.P.: Na samym początku wojny przy dworcu kolejowym we Lwowie udało się stworzyć mobilny punkt medyczny. Tam medyczni wolontariusze z całego świata udzielali pierwszej, przedszpitalnej pomocy i opatrywali rany. Dziennie trafiało do nich od 80 do 120 osób. Obecnie nasz mobilny punkt medyczny stacjonuje przy szpitalu w Jaworowie. Przez kilka miesięcy natężonego ruchu na granicy punkt medyczny funkcjonował również po ukraińskiej stronie ważnego przejścia w Dorohusku-Jagodzinie. Obsługiwany był przez lekarzy i medyków z kanadyjskiej organizacji CMAT.

Gdy na granicy medycy nie byli już potrzebni, wspólnie z organizacją International Volonteers zorganizowaliśmy wizyty wyjazdowe do ukraińskich nadgranicznych miejscowości, gdzie w szkołach, pensjonatach i dawnych sanatoriach ulokowano setki wewnętrznych uchodźców. Jako Folkowisko dostarczamy do takich miejsc żywność, pralki, lodówki i łóżka czy produkty żywnościowe.

Wyposażyliśmy wspólnie z innymi organizacjami schrony przeciwbombowe w Jaworowie i we Lwowie w najpotrzebniejsze rzeczy takie, jak woda, żywność długoterminowa, środki higieniczne, koce przeciwpożarowe i narzędzia ratunkowe. W ten sposób wyposażyliśmy dotychczas dziewięć schronów, w tym kluczowy dla mieszkańców Lwowa schron przy dworcu kolejowym.

Latem zaczęliśmy też wysyłać do Ukrainy agregaty prądotwórcze. W sumie, dzięki wsparciu innych fundacji i ludzi prywatnych, przekazaliśmy ponad 150 agregatów różnej mocy. Największym był okrętowy agregat, który przekazaliśmy szpitalowi w Jaworowie, a otrzymaliśmy go za symboliczną złotówkę od szlachetnego donatora.

PAP: Pomoc trafia także w głąb Ukrainy.

M.P.: Aby usprawnić dostarczanie towarów do środkowej i wschodniej Ukrainy, Folkowisko nawiązało współpracę kilkunastoma organizacjami ukraińskimi, w tym z Stay Safe czy Turbota Charków. To tam przewożone produkty zostają odbierane przez wewnętrznych kierowców z Ukrainy i są dystrybuowane w głąb kraju.

Sami nie jeździmy z dostawami pomocy humanitarnej do stref bezpośrednio objętymi walkami. Wspieramy jednak liczne ukraińskie organizacje, które podejmują ryzyko dotarcia do bezpośredniej linii frontu czy miast jak Charków czy Mikołajew. Przesłaliśmy dzięki ich pośrednictwu 4 tys. pudełek, które nazywamy life boxami. Przeznaczone są dla rodzin i zapewnić im mają wyżywienie przez przynajmniej tydzień. Oprócz jedzenia są tam środki higieny, baterie i listy ze wsparciem.

PAP: Na waszej liście pomocowej znalazły się też szpitale. Co im przekazujecie?

M.P.: Opieką objęliśmy szpitale w Jaworowie, Iwano-Frankowsku, Chmielnickim, Zaporożu i w Tarnopolu. To małe szpitale z brakami sprzętowymi, a stanęły przed wyzwaniem ratowania życia i zdrowia rannych żołnierzy i cywili. Dzięki naszym staraniom do szpitali w Ukrainie trafiło pięć karetek i wiele sprzętu, m.in.: RTG z ramieniem typu C, kardiomonitory, pompy infuzyjne i wiele innych niezbędnych do ratowania życia ludzkiego narzędzi. Teraz próbujemy zbudować windę w szpitalu w Jaworowie, żeby nie trzeba było do sal operacyjnych wnosić osób na noszach po schodach. Pomagają nam w tym ludzie z całego świata, najbardziej Polonia z Kanady skupiona wokół Fundacji Korwin Szymanowskich.

PAP: Z czego ludzie Folkowiska są najbardziej dumni?

M.P.: Najbardziej z Przychodni Medycznej w Nahaczowie w obwodzie lwowskim, której oficjalne otwarcie odbędzie się 26 lutego, w rocznicę wybuchu wojny. Dzięki pracy lokalnej społeczności i folkowiskowych wolontariuszy z całego świata dawny budynek biur kołchozowych powstał jak Feniks z popiołów i stał się punktem pomocy medycznej dla 5 tys. mieszkańców. Punkt jest w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia granicznego Budomierz-Hruszów. W razie powtórzenia się sytuacji kryzysowej na granicy będzie pełnił rolę punktu pierwszej pomocy medycznej dla przekraczających granicę.

PAP: A czym są zorganizowane przez was akcje "Victory Gardens" i "Books Not Bombs"?

M.P.: Projekt "Victory Gardens", czyli ogrody zwycięstwa, zakładał zbiórkę nasion i dostarczenie ich przygranicznym mieszkańcom, aby mogli wykorzystać ogrody, trawniki i przydomowe poletka. Chodziło o zwiększenie samozaopatrzenia, bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców i o aktywizację zajęciową uchodźców wewnętrznych. Folkowisko na ten cel zebrało 10 palet nasion oraz 12 palet narzędzi ogrodniczych. Trafiły one do różnych miast i wiosek, m.in. do Jaworowa, Iwano-Frankovska, Tarnopola i do Zbaraża.

"Books Not Bombs" zakłada zbiórkę książek z Ukrainy i ich dystrybucji do polskich szkół i bibliotek, gdzie trafiły setki tysięcy dzieci i dorosłych z Ukrainy. Książki można przekazać w zbiórkach organizowanych w wybranych miastach w Ukrainie, ale także są kupowane za pieniądze ze zbiórek i od partnerów. Polskie biblioteki zbierają żywność, którą kierowcy przekazują w zamian za zebrane w Ukrainie książki. Udało się dostarczyć około 5 tys. książek do szkół i bibliotek w Polsce.

PAP: Organizujecie także działania kulturalne wspierające artystów z Ukrainy.

M.P.: Współorganizujemy koncerty i wydarzenia na całym świecie. Odbyło się około 30 koncertów, m.in. w katedrze Notre-Dame w Kanadzie, w Ennis w Irlandii, Krakowie, Rzeszowie, Warszawie, Lublinie i w Gorajcu. Jednym z największych wydarzeń był koncert Niepokonani w listopadzie 2022 r., organizowany wraz z Fundacją Piersi na rzeszowskim Podpromiu. Wystąpiły tam gwiazdy polskiej i ukraińskiej sceny muzycznej. Dochód z tego koncertu trafił m.in. do centrum rehabilitacji Unbroken we Lwowie.

Wraz z mieleckim startupem Medicare rozpoczęliśmy akcję szkolenia ukraińskich lekarzy i dostarczania im ortez produkowanych na drukarkach 3D.

PAP: Pomagając walczącej Ukrainie, sami też otrzymujecie wsparcie. Od kogo?

M.P.: Wszystkie przedsięwzięcia Folkowiska nie mogłyby się odbyć bez zaangażowania wolontariuszy z całego świata: USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Szwecji. W Cieszanowie pracowało ponad 2 tys. osób. To oni każdego dnia sortują i pakują paczki dla Ukrainy.

Poza tym otrzymujemy też wsparcie finansowe, rzeczowe i duchowe od ludzi z całego świata. Ponieważ działamy społecznie i jesteśmy organizacją pozarządową, funkcjonujemy tylko dzięki wsparciu ludzi dobrej woli. Instytucjonalnie najbardziej wspierają nas organizacje polonijne. Ale motorem są wolontariusze przybywający do nas z całego świata. Bez nich nie udałoby się nam pomagać na taką skalę.

Ta straszna wojna niestety ciągle się nie kończy, choć wszyscy mamy jej już dość i ciągniemy ostatkiem sił. Ale nie możemy się poddać. Nie wolno nam zostawić sąsiadów bez pomocy.