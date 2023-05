Szef PSL: chcemy odrzucenia ustawy o komisji ds. wpływów rosyjskich

Chcemy odrzucenia ustawy powołującej komisję ds. badania wpływów rosyjskich; liczymy, że część posłów popierających obóz rządzący się zreflektuje. Jeżeli nie - to liczymy na weto prezydenta Andrzeja Dudy - powiedział szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Politycy Koalicji Polskiej-PSL oraz reprezentująca Polskę 2050 posłanką Paulina Hennig-Kloska odnieśli się podczas piątkowej konferencji prasowej w Sejmie do kwestii ustawy ws. powołania komisji ds. rosyjskich wpływów. Senat odrzucił tę ustawę, w piątek nad senacką uchwałą odbędzie się w Sejmie głosowanie.

Kosiniak-Kamysz ocenił, że odrzucenie senackiego weta i powołanie komisji doprowadziłaby do "zablokowania możliwości uczciwej kampanii" przed jesiennymi wyborami, a sama komisja byłaby "sądem kapturowym" wymierzonym w polityków opozycji i wkracza w kompetencje organów sądowniczych.

Kosiniak-Kamysz oświadczył, że Koalicja Polska będzie za podtrzymaniem weta do ustawy. "Chcemy odrzucenia tej ustawy. Liczymy na część posłów, która popiera obóz rządzący, że się zreflektuje - bo moi drodzy, ta komisja za chwilę może być również wymierzona w was, jeżeli we wszystkich sprawach nie będziecie popierać rządzących" - zwrócił się do posłów koalicji rządzącej. Dodał, że jeżeli ustawa zostanie przyjęta, to liczy na weto prezydenta.

By ustawa trafiła do prezydenta, Sejm musi odrzucić stanowisko Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

13 grudnia ub. roku odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy, autorstwa PiS, o powołaniu państwowej komisji, która miałaby badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Sejm uchwalił ustawę 14 kwietnia. Komisja miałaby funkcjonować na zasadach podobnych do funkcjonowania komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji warszawskiej.

Komisja miałaby analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki. Decyzje, które mogłaby podejmować komisja, to m.in.: uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.