Szef PSL: dziwię się, że większym wrogiem dla tych, którzy wspierają KO jesteśmy my, niż PiS

Dziwię się, że większym wrogiem dzisiaj dla tych, którzy wspierają KO jesteśmy my, niż obecnie rządząca partia; to jest zaskakujące, zadziwiające - mówił szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w czwartek w Polsat News.

Szef PSL został zapytany o słowa lidera Polski 2050 Szymona Hołowni, który w wywiadzie w onet.pl stwierdził, że prezydent Andrzej Duda "nigdy w życiu nie desygnuje Donalda Tuska na premiera".

"Widzę, że się za to też wylał na niego hejt. Widzę, że tych emocji po stronie niektórych, takich wspierających - szczególnie na Twitterze - PO czy KO od czasu, kiedy powstała Trzecia Droga, jest bardzo dużo. Dziwię się temu, bo przecież my jesteśmy po jednej stronie. My napisaliśmy w deklaracji, że chcemy tworzyć rząd z partiami demokratycznymi, które są dzisiaj w opozycji" - odparł Kosiniak-Kamysz.

"Dziwię się, że większym wrogiem dzisiaj dla tych, którzy wspierają KO jesteśmy my, niż przeciwnikiem jest obecnie partia rządząca. To jest zaskakujące, zadziwiające. Przecież jak my dostaniemy słabszy wynik, to może być tak, że PiS będzie rządził znów samodzielnie albo z Konfederacją" - dodał szef ludowców.

27 kwietnia Hołownia i Kosiniak-Kamysz poinformowali o wspólnym starcie obu formacji w nadchodzących wyborach parlamentarnych, a w maju, że ich wspólny komitet wyborczy będzie nosił nazwę Trzecia Droga - Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe.