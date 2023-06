Szef PSL: Głos oddany na kogokolwiek innego niż Trzecia Droga, nie gwarantuje pojednania Polaków

Głos oddany na kogokolwiek innego niż Trzecia Droga, nie gwarantuje pojednania Polaków i "budowy wspólnego domu" - powiedział w sobotę w Grodzisku Mazowieckim szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że chodzi o to, żeby nie tylko wygrać, ale by pójść o krok dalej, żeby zbudować silną Polskę na pokolenia.

Podczas sobotniej konwencji w Grodzisku Mazowieckim Kosiniak-Kamysz ocenił, że nie ma dziś podziału na Polskę solidarną i liberalną, jest za to podział na Polskę gospodarną, którą - jak mówił - reprezentuje Trzecia Droga oraz Polskę marnotrawną, stworzoną przez PiS. "Polska gospodarna to my, to ludzie ciężkiej pracy, to wszystkie pokolenia Polaków, które budują dorobek. Polska marnotrawna to ta stworzona przez tych, którzy dzisiaj rządzą. Marnotrawią dorobek pokoleń, marnotrawią szanse i talenty, marnotrawią energię społeczności lokalnych" - mówił.

Szef PSL podkreślił, że w jesiennych wyborach zwyciężyć musi Polska gospodarna. "Trzeba ich pokonać. Tego nie zrobi tylko jedna formacja na opozycji. Tego mogą dokonać tylko świadomi swoich praw i obowiązków obywatele, ale skupieni w prawdziwie demokratyczny sposób, żeby nikt nie czuł dyskomfortu, że głosuje na mniejsze zło. Po to powstała Trzecia Droga, żeby można było głosować na większe dobro" - oświadczył.

Kosiniak-Kamysz mówił, że nie chce marnotrawić pokolenia Polaków na niekończące się spory. Oświadczył, że głos oddany na kogokolwiek innego niż Trzecia Droga, nie gwarantuje pojednania Polaków i "budowy wspólnego domu". "Może dać szanse na pokonanie, ale nie ma szansy na zbudowanie, nie daje tej gwarancji. A tak naprawę to w tym wszystkim chodzi o to, żeby nie tylko wygrać, ale żeby pójść o krok dalej, żeby zbudować silną Polskę na pokolenia" - dodał.

"Nie dajmy sobie wmówić, że ktoś za nas odrobi tę lekcję lepiej, że ktoś tę robotę wykona sprawniej. Bez nas nie ma zwycięstwa, bez nas nie ma pojednania, bez nas nie ma Polski gospodarnej" - zwrócił się polityk do członków i sympatyków Trzeciej Drogi.

Prezes Stronnictwa przypomniał wypowiedź Rafała Trzaskowskiego z kampanii prezydenckiej z 2020 r., w której apelował on by politycy "w dostojnym wieku poszli na długi spacer i dali szansę młodemu pokoleniu". "Tak, Rafał, zgadzamy się z tobą w 100 procentach. Dziękujemy ci za to przesłanie. Rafał Trzaskowski ma rację. On może tego teraz tak często nie powtarza, ale ja wiem, że to, co mówił to tak myślał" - dodał.

Kosiniak-Kamysz zapewnił przedsiębiorców, że po dojściu do władzy Trzecia Droga zapewni im spokój legislacyjny i lepsze, proste prawo. "Nie obiecam wam złotych gór, nie obiecam, że wszystko załatwi się od razu. Obiecam wam, że wasza ciężka praca będzie doceniona i nie będzie marnotrawiona. To obiecuję, to przyrzekam, to przysięgam" - oświadczył. Mówił też o docenieniu rolników i nieograniczaniu produkcji rolnej. Zapowiedział wprowadzenie programu aktywnego rolnika.

Lider PSL zaznaczył, że program 500 plus nie zostanie odebrany, zaś jego waloryzacja - podkreślił - powinna dotyczyć rodzin, w których przynajmniej jeden z rodziców pracuje.

"Prosty transfer społeczny czasem jest bardzo ważny, ale on nie zmienia oblicza demograficznego i bezpieczeństwa społecznego państwa i narodu. Do tego potrzebny jest nowy system podatkowy, w którym rodzina będzie brana jako całość, rodzice wraz z dziećmi będą rozliczać się podatkowo, to spowoduje, że duża rodzina (...) nie zapłaci podatku. Im więcej dzieci, tym niższe podatki. Duża rodzina będzie z nich zwolniona, bo ona wnosi wielki wkład w przyszłość, ona płaci w inny sposób, ona płaci lokatą narodową, bo lokatą narodową, społeczną są nasze dzieci" - dodał.