Szef PSL: jest pełne wsparcie ws. rozmów politycznych z ugrupowaniami demokratycznymi, szczególnie z Polską 2050 (aktualizacja)

Jest pełne jednogłośne wsparcie dla działań moich i kierownictwa PSL dot. rozmów z ugrupowaniami demokratycznymi, zwłaszcza z ugrupowaniem Polska 2050 - powiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz po sobotnim posiedzeniu Rady Naczelnej PSL.

Po posiedzeniu Rady, które odbyło się w sobotę w Warszawie, Kosiniak-Kamysz powiedział dziennikarzom, że zapadła na nim ważna decyzja polityczna.

"Jest pełne, jednogłośne wsparcie dla moich działań i działań kierownictwa PSL dotyczące rozmów z ugrupowaniami demokratycznymi, szczególnie z ugrupowaniem Szymona Hołowni, Polską 2050. Jest akceptacja porozumienia programowego dotyczącego najważniejszych spraw na 100 dni rządów i na kadencję, jest wsparcie kontynuacji rozmów politycznych i podejmowania dalszym decyzji politycznych związanych z przygotowaniem do wyborów. Bo i merytoryka - czyli program i taktyka wyborcza są niezwykle ważne" - powiedział lider PSL.

"Chcemy wygrać te wybory i przywrócić Polsce normalność, praworządność, bezpieczeństwo, dać wszystkim godne życie, godną pracę" - zadeklarował.

Pytany, kiedy można spodziewać się decyzji w sprawie możliwego startu w wyborach z Szymonem Hołownią, Kosiniak-Kamysz powiedział, że rozmowy polityczne powinny jego zdaniem potrwać około miesiąca. "Mam nadzieję, że to jest czas, który pozwoli nam na podjęcie tej decyzji. Widzę dobrą wolę ze strony obu środowisk. Nikt z dużych partii tak intensywnie nie pracuje, by łączyć środowiska, czasem w nieoczywisty sposób. Więc ten miesiąc dajemy sobie na rozmowy o charakterze politycznym, przywrócić godna płacę i szacunek do pracy" - powiedział.

Zaznaczył, że jest jest porozumienie programowe, w którym jest mowa jest m.in. o reformie edukacji i wspieraniu demokracji bezpośredniej.

Dopytany, czy jest w związku z ty jakieś kalendarium dalszych działań - rad programowych i konwencji PSL, lider PSL stwierdził, że na połowę kwietnia jest planowane dłuższe posiedzenie Rady Naczelnej. "Więc to będzie dobry moment, by kolejne etapy podsumowywać" - zaznaczył.

Kosiniaka Kamysza pytano także czy jego zdaniem nachodząca kampania wyborcza i same wybory mogą być uczciwe, w kontekście doniesień m.in. o inwigilacji prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego.

Według "Gazety Wyborczej" Karnowski był inwigilowany przy użyciu szpiegowskiego programu Pegasus przez CBA przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, gdy przygotowywał kampanię opozycji do Senatu.

"Kampania będzie nieuczciwa. Doświadczyliśmy tego już niestety w 2019 przez zaangażowanie wszystkich środków - mediów publicznych, państwowych spółek i jednostek administracji państwowej - będących tylko i wyłącznie po stronie PiS. Ta nieuczciwość w kampanii będzie, dlatego trzeba ją pokonać, przyjąć najlepszą taktykę (...) Dlatego warto by formacje demokratyczne wspierały się tam, gdzie jest to możliwe, nie przeszkadzały i nie podstawiały sobie nóg. My to deklarujemy" - oświadczył.

Mówił, że wybory za PiS nie były uczciwe, między innymi ze względu na brak równego dostępu formacji politycznych do przestrzeni publicznej. Dodał, że teraz docierają do niego sygnały, że PiS chce zablokować rejestrację komitetu obywatelskiego ludowców "Uczciwa Polska", pod którym - jak zaznaczył - zebrano 35 tys. podpisów.

Pytany z kolei o sprawę rozliczenia nieprawidłowości w NCBiR, lider PSL powiedział, że nie wierzy w to, by rządząca ekipa wyjaśni sprawę. "Będą jeden drugiego kryć, to nie jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju tylko bezprawia i rozdawnictwa; rozdają pieniądze samym swoim i zajmują się samym sobą. Te w nieprawidłowy sposób przyznane pieniądze trzeba będzie odebrać" - powiedział.

Podkreślił, że jego parta opowiada się za utworzeniem po wyborach komisji śledczej - komisji prawa i sprawiedliwości - "do wyjaśnienia wszystkich afer".

Przewodniczący Rady Naczelnej Waldemar Pawlak mówił, że w czasie sobotniego spotkania zajęto się dwoma tematami: poszerzeniem przestrzeni dla demokracji bezpośredniej tak, by oprócz referendów częściej korzystano z takich narzędzi jak panele obywatelskie oraz - po rozmowach z Polską 2050 - określeniem 10 obszarów działania partii demokratycznych, w których mogą sią one zgodzić; wśród nich - jak zaznaczył - są m.in. kwestie dotyczące energii odnawialnej, demokracji uczestniczącej, polityki społecznej wspierającej różne pokolenia, ochrony zdrowia, edukacji i kultury, praworządności, rolnictwa i rozwoju przedsiębiorczości, a także bezpieczeństwa i samorządności.