Szef PSL: Mam poczucie uruchomienia całego Stronnictwa na nowo

Mam poczucie uruchomienia, po przerwie związanej z lockdownem, całego Stronnictwa na nowo - powiedział w niedzielę w Katowicach prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tego dnia w stolicy woj. śląskiego odbywał się zjazd wojewódzkich struktur partyjnych. Jak zaznaczył lider ludowców, to ostatni, szesnasty regionalny zjazd partii, po którym za dwa tygodnie, 4 grudnia br. w Warszawie odbędzie się kongres PSL.

"Wrzesień, październik, listopad - to był czas bardzo intensywny: zjazdy gminne, powiatowe, wojewódzkie. Przejechałem wszystkie te zjazdy, byłem na wszystkich spotkaniach. Mam takie poczucie uruchomienia, po tej przerwie związanej z lockdownem w ub. roku, całego Stronnictwa na nowo" - ocenił prezes partii.

"Pójście na spotkania - to jest ożywcze dla całej struktury, również tutaj, w woj. śląskim. Cieszę się, że jesteśmy tutaj wspólnie, ze Ślonzokami Razem, z Unią Europejskich Demokratów, z naszymi koalicjantami - tu w woj. śląskim i w kraju" - dodał.

Wskazał też, że jesienne zjazdy pozwoliły na policzenie aktywów partii - liczby mają zostać podane na kongresie. "Ale nie ma drugiej takiej partii, patrząc na wyborcze maratony w innych, w której byłby tak wielki udział: to są dziesiątki tysięcy osób, które wzięły udział w kampanii sprawozdawczo-wyborczej" - zaakcentował.

Jak zapowiedział Kosiniak-Kamysz, ważnymi hasłami programowymi, które wybrzmiewały mocno na regionalnych zjazdach, a zostaną zaproponowane na kongresie, będą zachowanie warunków wsparcia dla energetyki prosumenckiej, a także zmiany ustawy o finansowaniu samorządów.

"Przy poszanowaniu wartości, tradycji, jaką jest górnictwo na Górnym Śląsku, zachowaniu tego, co możliwe i polepszaniu pracy górników, wiemy dobrze, że nie ma alternatywy dla odnawianych źródeł energii, że bez nich prąd będzie bardzo drogi. Już dziś miliony ton węgla są niestety sprowadzane z Rosji, przeciwko czemu protestujemy od dawna" - podkreślił.

"Trzeba postawić na zieloną energię, na energię prosumencką - ona się bardzo dobrze rozwija. Obawiamy się, że procedowana w Sejmie ustawa zablokuje rozwój OZE. My w Senacie będziemy chcieli ją zablokować, aby te warunki dotacji, rozliczania się z zakładem energetycznym, pozostały na niezmienionych warunkach przynajmniej jeszcze przez kilka lat" - zadeklarował.

Wskazał też, że PSL to partia samorządowa, mająca w samorządzie silne oparcie. "Jesteśmy i w powiatach i w gminach i w województwach. Często jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które jest w stanie wystawić na terenach wiejskich kandydata przeciwko partii rządzącej. Ale samorząd musi mieć stabilne finansowanie" - stwierdził.

"Domagamy się zmiany ustawy o finansowaniu samorządów. Subwencja oświatowa powinna w 100 proc. pokrywać wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i chcemy zagwarantować udział VAT-u na realizację zadań samorządowych. Zwrot VAT od inwestycji samorządowych powinien być rzeczą naturalną i wpisaną jak najszybciej" - uznał.

Zastrzegł, że to tylko część aktualnych postulatów programowych. "Oprócz tego zdrowa, zielona żywność i zerowy VAT na zdrową żywność; to cały blok rozwiązań dotyczących polskiej wsi, rolnictwa i konsumentów, żeby mieli dostęp do zdrowej żywności" - zasygnalizował.

Prezes PSL wymienił też cel partii w woj. śląskim - zwiększenie jej obecnej, jednoosobowej reprezentacji w regionalnym sejmiku do czterech-pięciu radnych. Ocenił, że będzie to możliwe m.in. dzięki sojuszowi z ugrupowaniem regionalnym.

"Już przygotowujemy listy; stawiamy mocno na kobiety, mówimy o kołach gospodyń wiejskich, ale też o kobietach w miastach. Jesteśmy gotowi do wyborów parlamentarnych - i tutaj nasza propozycja listy centrowej, umiarkowanej, o którą będziemy zabiegać. Dwa bloki na opozycji - nie jedna lista. Jedna lista nie dała efektu w wyborach europejskich: trzeba wyciągnąć z tego wnioski" - podsumował Kosiniak-Kamysz.