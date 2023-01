Szef PSL: Niemcy od początku wojny na Ukrainie popełniają błędy

Niemcy od początku wojny na Ukrainie popełniają błędy, podejmują spóźnione decyzje ws. pomocy militarnej Ukrainie; na pewno takie ich działanie nie służy przede wszystkim Ukrainie, ale też samym Niemcom, Polsce i Unii Europejskiej - ocenił w środę lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz pytany w środę w TVP1 o postawę Niemiec w sprawie pomocy militarnej Ukrainie ocenił, że Niemcy od początku wojny na Ukrainie popełniają błędy. "Nie zrewidowali swojej polityki w momencie wybuchu wojny. Możemy różnie oceniać ich politykę do wybuchu wojny, ale wszyscy na pewno źle oceniamy ją po wybuchu wojny" - powiedział lider PSL.

"Błędne decyzje, spóźnione decyzje, brak szybkiego zaangażowania, takie ociąganie się. Na pewno takie działanie Niemiec nie służy przede wszystkim Ukrainie, ale nie służy też Niemcom, nie służy Polsce i Unii Europejskiej" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

"Jeżeli nikomu to nie przynosi efektów to po co oni w to brną?" - pytał szef ludowców.

W ostatnim czasie debatowana jest m.in. sprawa przekazania Ukrainie produkowanych w Niemczech czogłów Leopard 2, zarówno przez same Niemcy, jak i inne państwa NATO posiadające te czołgi.

20 stycznia w amerykańskiej bazie w Ramstein odbyło się spotkanie grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy. Nie przyniosło ono jednak rozstrzygnięcia w postaci zgody Niemiec na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2 - na co przed spotkaniem bardzo liczyła Ukraina. Premier Mateusz Morawiecki w weekend mówił PAP, że w przypadku braku zgody Niemiec na przekazanie Leopard 2 na Ukrainę, Polska będzie budować "mniejszą koalicję" państw, gotowych przekazać część swoich nowoczesnych czołgów dla walczącego sąsiada. "Ukraina i Europa wygrają tę wojnę - z Niemcami czy bez Niemiec" - powiedział.

W niedzielę szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock powiedziała, że na razie pytanie ze strony Polski w sprawie Leopardów nie zostało zadane, ale gdyby padło, Niemcy nie stanęłyby na przeszkodzie. We wtorek szef MON Mariusz Błaszczak przekazał, że Niemcy otrzymali wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę.

Również we wtorek minister obrony Niemiec Boris Pistorius na konferencji prasowej wspólnej z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem zachęcił państwa partnerskie do rozpoczęcia szkolenia wojskowych z Ukrainy na czołgach Leopard. Pistorius powiedział także, że oczekuje decyzji w sprawie dostawy czołgów Leopard dla Ukrainy "wkrótce".

Lider PSL został też zapytany w TVP1 o niedawną wypowiedź Radosława Sikorskiego. W poniedziałek w porannej rozmowie w Radiu Zet, gdzie gościem był polityk PO i były szef MSZ, poruszono m.in. temat wojny na Ukrainie. Sikorski został zapytany, czy wierzy w to, że rząd PiS przez moment myślał o rozbiorze Ukrainy. "Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny, wtedy gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie. I gdyby nie bohaterstwo (prezydenta Ukrainy, Wołodymyra) Zełenskiego i pomoc Zachodu, różnie mogło być" - odpowiedział Sikorski.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza wypowiedź ta "dała pożywkę narracji rosyjskiej". "Błąd, niestety już kolejny, bo pamiętamy tę wypowiedź o wybuchu na gazociągu Nord Stream" - powiedział szef PSL. Według niego należy "zamknąć temat, wycofać się i nie popełniać błędów". "Doradzałbym z życzliwością, żeby powstrzymać takie wypowiedzi i żeby one nigdy więcej nie padały" - dodał.

W opublikowanym we wtorek w mediach społecznych tekście Sikorski napisał, że "chodziło oczywiście o +moment zawahania+ w polityce wobec Ukrainy". "Dość przypomnieć, że już wiedząc od Amerykanów o rosyjskich planach agresji polski premier spotykał się w Warszawie i Madrycie z przedstawicielami prorosyjskich radykałów z całej Europy na czele z Viktorem Orbanem i Marine Le Pen. Na szczęście ostatecznie nie poszedł drogą swoich zagranicznych sojuszników i dziś poparcie dla Ukrainy jest bodaj jedyną kwestią, w której panuje w Polsce ponadpartyjna zgoda" - napisał Sikorski.