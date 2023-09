Szef PSL o udziale w "Marszu miliona serc": nie ma co konkurować; jedziemy też do ludzi, do których trzeba dotrzeć

Nie ma co konkurować, jeżeli ktoś sobie organizuje wspaniałe wydarzenie, to trzeba to uszanować; my jedziemy też do ludzi, do których trzeba dotrzeć, żebyśmy wygrali wybory - powiedział w niedzielę w Radiu Zet lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz w programie "Gra o Głosy" Radia Zet i Wirtualnej Polski na pytanie o to, czy Trzecia Droga, czyli koalicja Polski 2050 i PSL wybiera się na organizowany 1 października przez KO "Marsz miliona serc" odpowiedział, że opozycyjne komitety wyborcze w weekend na dwa tygodnie przed wyborami mają wielkie zadanie - zmobilizować jak największą grupę wyborców.

"Niekoniecznie marsze prowadzą do zwycięstwa" - ocenił. Jednocześnie dodał, że marsz, który odbył się 4 czerwca "był pięknym marszem, wspaniałym wydarzeniem". "Nie ma co konkurować, jeżeli ktoś sobie organizuje wspaniałe wydarzenie, to trzeba to uszanować" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

W zamian za to zaproponował "tysiąc spotkań w całej Polsce", które mają się odbyć w weekend 30 września - 1 października. "My jedziemy też do ludzi, do których trzeba dotrzeć, żebyśmy wygrali wybory. Wszystko jest ważne" - powiedział.

"Są różne komitety wyborcze. To jest bardzo ważna decyzja, jaką się prowadzi strategię wyborczą. Każdy robi , to co jest w stanie zrobić najlepiej. Bardzo dobrze, że będzie ten marsz. Bardzo dobrze, że jest mobilizacja. Od naszej mobilizacji będzie wiele zależało, ale nie tylko w jednym miejscu, tylko w całej Polsce" - dodał.

W piątek zwracając się do mieszkańców Skarżyska-Kamiennej lider PO Donald Tusk apelował, by 1 października przyjechać do Warszawy. "Przyjedźcie 1 października do Warszawy. Nazywamy to spotkaniem Polek i Polaków +Marszem miliona serc+" - apelował Tusk.