Szef PSL: potrzebna reforma wymiaru sprawiedliwości przygotowana m.in. przy udziale osób pokrzywdzonych

Potrzebna jest reforma wymiaru sprawiedliwości, ale nie napisana wyłącznie przez środowiska prawnicze, tylko przygotowana wspólnie przy "okrągłym stole" przez parlamentarzystów, prawników oraz osoby pokrzywdzone przez wymiar sprawiedliwości - uważa szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W środę na konferencji prasowej prezes PSL podkreślił, że wielu Polaków uwierzyło, iż obóz Zjednoczonej Prawicy idąc do wyborów w 2015 roku, rzeczywiście chce usprawnić wymiar sprawiedliwości i dać obywatelom szansę na dochodzenie sprawiedliwości. "Okazało się, że to był pic na wodę. To było jedno wielkie oszustwo" - ocenił polityk.

Według szefa PSL, reforma wymiaru sprawiedliwości PiS nie przynosi efektu, jest znacznie gorzej niż przed 2015 rokiem i pojawia się coraz więcej osób pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości.

Kosiniak-Kamysz ocenił, że jest potrzebna prawdziwa reforma wymiaru sprawiedliwości, jednak nie taka, która byłaby napisana wyłącznie przez środowiska prawnicze, tylko - jak proponuje Koalicja Polska-PSL - napisana przy okrągłym stole z pokrzywdzonymi przez wymiar sprawiedliwości i tymi, którzy stanowią prawo, czyli z parlamentarzystami oraz tymi, którzy są praktykami w dziedzinie prawa. "Ale nie w oderwaniu od rzeczywistości, nie bez pokrzywdzonych, bo oni muszą mieć swoje zdanie" - podkreślił.

Jak zaznaczył osoby pokrzywdzone "mają gigantyczne doświadczenie i wiedzę o tym, który trybik w machinie państwowej nie działa". Obywatel - podkreślił szef PSL - musi mieć wpływ na tę reformę.

Poseł PSL Krzysztof Paszyk ocenił, że receptą na panującą obecnie w wymiarze sprawiedliwości sytuację jest upłynnienie jego działalności. "Tam nie ma miejsca na demolkę kadrową, która jest robiona od sześciu lat" - mówił. Wskazywał także na konieczność rozwijania darmowego poradnictwa prawnego.

Na konferencji prasowej był obecny Marek Kubala, były przedsiębiorca, który od 21 lat walczy o sprawiedliwość z wymiarem sprawiedliwości. Według niego, reforma, którą wprowadza Prawo i Sprawiedliwość od 2015 roku, nie jest żadną reformą, tylko "demolką" wymiaru sprawiedliwości.

"Przepraszam wszystkich pokrzywdzonych, którzy uwierzyli w reformę, którzy uwierzyli w skargę nadzwyczajną, o którą sam walczyłem, dając wiarę, że ona przywróci nam prawo do życia i uchyli krzywdzące i czasami fałszywe wyroki" - przyznał Kubala. Jego zdaniem, tak się nie stało. Zaapelował również do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o debatę z pokrzywdzonymi. "Przedstawimy panu argumenty, które są przeciwko panu" - podkreślił.

Kubala poinformował PAP, że w 2000 r. został zatrzymany przez organy ścigania pod zarzutem uszczuplenia należności celno-podatkowych w imporcie samochodowym. Jak dodał, po 11 latach proces zakończył się uniewinnieniem i umorzeniem. Podkreślił, że wówczas rozpoczął walkę o odszkodowanie. W 2017 ruszył proces cywilny, w którym pozwanym jest Skarb Państwa Reprezentowany przez Prokuratorię Generalną RP, czyli przedstawicieli obecnego rządu PiS - mówił. Proces ten obecnie się finalizuje - dodał Kubala.

Dodał też, że w 2015 roku zaangażował się w prace sejmowej Komisji Sprawiedliwości Praw Człowieka nad przepisami wprowadzającymi instytucję skargi nadzwyczajnej, stanowiącej część reformy wymiaru sprawiedliwości. "Za krytykę PiS w kwestii reform sądów na rozpoznanie skargi nadzwyczajnej musiałem czekać blisko trzy lata, ostatecznie bez nadania jej biegu przez Prokuratora Generalnego" - powiedział PAP Kubala. "Po 21-latach walki w sądach płacę wysoką cenę za krytykę reform sądów w wydaniu PiS" - dodał.

Możliwość składania do Sądu Najwyższego skarg nadzwyczajnych od ostatecznych orzeczeń sądowych przez określone podmioty - głównie Prokuratora Generalnego i RPO, po skierowanych do tych organów wnioskach osób zainteresowanych - istnieje w polskim prawie od 2018 r.