Szef PSL: premier powinien bardziej nacisnąć na Orbana, sąsiad Ukrainy nie powinien wyłamywać się z szyku

Premier Mateusz Morawiecki powinien bardziej nacisnąć na premiera Węgier Viktora Orbana; sąsiad Ukrainy nie powinien w żaden sposób wyłamywać się z szyku - uważa lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz pytany, jakie działania powinien podjąć rząd na arenie międzynarodowej w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Lider-PSL pytany w sobotę w rozmowie z portalem Onet.pl jakie działania rząd powinien jeszcze podjąć na arenie międzynarodowej, Kosiniak-Kamysz powiedział, że chciałby, aby "premier bardziej nacisnął na Viktora Orbana".

"Jeżeli mamy takie dobre kontakty, to sąsiad Ukrainy - Węgry - nie powinien w żaden sposób wyłamywać się z szyku, bo ten szyk musi się trzymać twardo, jak legion rzymski. Musi iść zwartym krokiem do przodu, a nie okopać się na bezpiecznych pozycjach" - stwierdził.

Ocenił, że "była dobra ofensywa" prezydenta Andrzeja Dudy, "trzymanie szyku przez Polskę". "Polska nie była krajem, który coś spowalniał, wręcz narzuca tempo" - powiedział lider PSL.

Szef węgierskiego rządu w nagraniu zamieszczonym w czwartek na Facebooku oświadczył, że Węgry wraz z sojusznikami z Unii Europejskiej i NATO potępiają militarne działania Rosji wobec Ukrainy. Orban powtórzył przy tym, że Węgry muszą się trzymać z dala od tego konfliktu, gdyż "dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo Węgrów". Według doniesień medialnych Węgry miały być jednym z państw, obok Niemiec, Włoch i Cypru, sprzeciwiających się odcięciu Rosji od globalnego systemu komunikacji bankowej SWIFT.

Kosiniak-Kamysz zapytany co Polska powinna robić, by pomóc osobom, które uciekają przed wojną z Ukrainy wskazał, m.in. na "koordynację z samorządami". Zaznaczył, że rozmawiał z szefem KPRM Michałem Dworczykiem, "żeby zaangażował samorządy na poziomie gminnym". "My jesteśmy do tego gotowi" - zadeklarował Kosiniak-Kamysz dodając, że jest po odprawach w tej sprawie z szefami regionów przygranicznych PSL. W jego ocenie bez zaangażowania samorządów "rząd sobie nie poradzi".

"Mamy ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich w mniejszych miejscowościach, ludowe zespoły sportowe, lokalne grupy działania. Samorządy to wszystko wiedzą, one to mogą spajać" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Ocenił, że jest "pospolite ruszenie dobrej woli i chęci pomocy, ale to musi być skoordynowane". Dodał, że Ukraińcom, "którzy mają dokumenty, że w wyniku wojny przekroczyli granice" powinniśmy zaoferować bezpłatny transport kolejowy, autobusowy.

Ponadto - podkreślił Kosiniak-Kamysz - "to co możemy dzisiaj zrobić w Polsce, to walka z fake newsami". "One niszczą, to jest ta wojna hybrydowa, która trwa od kilku miesięcy" - zaznaczył. Według niego premier Morawiecki powinien kilkukrotnie w ciągu dnia informować społeczeństwo "gdzie są fake newsy".