Szef PSL przed RBN: deklarujemy jedność, ale oczekujemy także informacji premiera w parlamencie

Deklarujemy jedność, ale oczekujemy rozmowy o najważniejszych sprawach; oczekujemy informacji premiera w parlamencie - to konieczne, żeby opinia publiczna i wszystkie siły polityczne mogły wyrazić jedność i zadać pytania- powiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przed posiedzeniem RBN.

Prezydent Andrzej Duda zwołał na godz. 12 w środę posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku uderzeniem pocisku w Przewodowie opodal granicy z Ukrainą. We wtorek po godz. 15 - jak przekazali przedstawiciele polskich władz - na terenie leżącej niedaleko od granicy z Ukrainą wsi Przewodów (powiat hrubieszowski, woj. lubelskie) spadł pocisk; w wyniku eksplozji śmierć poniosło dwóch obywateli Polski. Siły rosyjskie przeprowadziły we wtorek po południu zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę, wymierzony głównie w obiekty energetyczne.

Kosiniak-Kamysz przed RBN powiedział, że poza rozmowami na Radzie PSL oczekuje również informacji premiera Mateusza Morawieckiego na posiedzeniu parlamentu. "To jest konieczne, żeby opinia publiczna i wszystkie siły polityczne mogły publicznie zabrać głos w tej sprawie - wyrazić jedność, ale też zadać pytania. My tę jedność deklarujemy, ale oczekujemy solidarności, czyli dwukierunkowego działania, konsultacji, rozmowy o najważniejszych sprawach, najważniejszych zakupach, również w bezpieczeństwie energetycznym oczekujemy konsultacji i współpracy, bo to wieloletnie projekty" - oświadczył.

"Nie ma rządu, nie ma opozycji, jest tylko Polska i Polacy, są obowiązki wobec Polski - to jest niezmienne stanowisko PSL i Koalicji Polskiej. To nie są tylko słowa, ale także nasze czyny. Popieraliśmy, będąc w rządzie i w opozycji, różnego rodzaju działania związane z bezpieczeństwem, jak budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej, modernizacja armii i wola podtrzymania działań zakupowych dla polskiej armii" - podkreślił. Polityk zaznaczył, że PSL postuluje także regularne zbieranie się RBN i stałe konsultacje z opozycją ws. bieżącej sytuacji.

Lider PSL dodał, że na posiedzeniu RBN PSL chciałoby usłyszeć ocenę wydarzeń - "jak zadziałały mechanizmy, czy wszystkie zadziałały, co można poprawić, jakie wnioski wyciągnąć". Ocenił, że bezpośrednio po zdarzeniu szef MON "powinien powiedzieć ze kontroluje sytuację i trwa wyjaśnienie". "Myślę, że tego zabrakło w pierwszych godzinach, kiedy ta informacja już krążyła po mediach, zabrakło takiego zaopiekowania" - stwierdził.

Szef PSL podkreślił również, że w obliczu ostatnich ataków rakietowych Rosji na infrastrukturę krytyczną Ukrainy można spodziewać się wzrostu liczby uchodźców uciekających do Polski. Podkreślił, że konieczna jest informacja o stanie przygotowania na ich przyjęcie.

RBN jest organem doradczym prezydenta RP w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szef MON, szef MSWiA, szef MSZ, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny lub poselski (lub przewodniczący tych klubów), szef kancelarii prezydenta i szef BBN.