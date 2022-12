Szef PSL: rusza zbiórka podpisów pod naszą inicjatywą - Uczciwa Polska (aktualizacja)

Rusza zbiórka podpisów pod naszą inicjatywą - Uczciwa Polska; są to trzy projekty dotyczące Polski na pokolenia, które wspierają młodych, seniorów i pracujących - poinformował w sobotę szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że PSL jest otwarte na jedną strategię, ale nie na jedną listę wyborczą.

Szef Rady Naczelnej PSL Waldemar Pawlak podkreślał podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady, która odbyła się w sobotę w Warszawie, że nowe inicjatywy PSL dotyczą m.in. polityki społecznej. "Chodzi o silną rodzinę i braterstwo pokoleń" - mówił. Jak wskazał, chodzi też o wypracowanie mechanizmów, które będą sprzyjały równości płac kobiet i mężczyzn.

Kosiniak-Kamysz poinformował, że rusza zbiórka podpisów pod inicjatywą - Uczciwa Polska. "Uczciwa Polska to cała filozofia, to nie jest jeden projekt, to są trzy projekty dotyczące Polski na pokolenia, która wspiera młodych, seniorów i pracujących" - powiedział lider PSL. "Rozwiązujemy najważniejsze problemy, na przykład problem demografii, dostępu do mieszkania, problem osób starszych i ich samotnego życia, problem osób ciężko pracujących i wyzyskiwanych dzisiaj przez państwo" - zaznaczył.

"Uczciwa Polska to państwo, z którego jesteśmy dumni, to państwo, które nie zabiera, jak ktoś ciężko pracuje, tylko zostawia mu więcej za tę ciężką pracę. Uczciwa Polska nie zostawia wdowy samej na pastwę losu z utrzymaniem domu, gospodarstwa domowego na wsi czy w mieście, tylko daje jej możliwość dziedziczenia emerytury. Uczciwe państwo polskie, to takie, które w przyszłości zapewni dobry start młodym ludziom, żeby mogli mieć własne mieszkanie, albo zacząć budowę domu" - mówił szef ludowców.

Podkreślił, że są to trzy projekty zebrane w "jedną wielką propozycję dla pokoleń Polaków". Pierwszy z nich to własny kąt i dostępność do mieszkania. "Niskooprocentowany kredyt, 1,5 proc. w Banku Gospodarstwa Krajowego, wkład własny 100 tys. na zakup mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym lub początek budowy domu" - wskazał.

Kolejna propozycja skierowana jest dla klasy średniej, która - jak ocenił lider PSL - jest dzisiaj "uciemiężona". "Nie będzie państwo uczciwe, uczciwa Polska, pobierać składek i podatków od dodatkowej pracy, godzin nadliczbowych, dodatkowo prowadzonej działalności gospodarczej" - dodał.

Trzecia propozycja dedykowana jest seniorom; chodzi o możliwość dziedziczenia emerytury. "Nie może być tak, że wdowa zostaje z emeryturą 1500 zł po śmierci swojego męża. Ona powinna dostać całą najwyższą emeryturę, którą jedno ze współmałżonków pobierało i 50 proc. drugiej. To jest uczciwa Polska, uczciwe państwo i uczciwy plan na przyszłość dla pokoleń" - powiedział.

Kosiniak-Kamysz poinformował, że PSL wychodzi także z propozycją polityczną dla środowisk demokratycznych. "Dużo się mówi o tym, na ilu listach pójdziemy. I nie chodzi dzisiaj o to, żeby była jedna lista. Chodzi o to, żeby była jedna strategia, jeden cel, jeden plan i jeden pomysł na to, jak później zagospodarować energię Polaków, którą wyzwolimy i jak przeprowadzić reformy po zdobyciu rządów" - oświadczył.

Jak zaznaczył, chodzi o to, jak postawić na zieloną energię, na przedsiębiorców, docenić ludzi ciężkiej pracy, przywrócić praworządność, umocnić Polskę i odbudować pozycję Polski w UE, wzmocnić sojusze. "I do tego zapraszamy, do takiej współpracy. Nie nad jedną listą bo ona nie rozwiązuje żadnych problemów, ale nad jedną strategią, nad programem, który będzie można po wygranych wyborach realizować" - wskazał. "Na taką współpracę jesteśmy gotowi tu i teraz i to zaproszenie jest otwarte dla wszystkich środowisk demokratycznych" - zadeklarował. Dodał, że PSL jest otwarte na jedną strategię, nie na jedną listę.

Ewa Kierzkowska mówiła o propozycjach dotyczących wsparcia międzypokoleniowego, m.in. by każda kobieta, która urodzi dziecko i je wychowa miała za każde dziecko doliczane do emerytury pięć lat stażu. Bożena Żelazowska poinformowała, że podczas rady rozmawiano o ciężkiej sytuacji osób starszych w dobie szalejącej inflacji. "Nasza propozycja o dziedziczeniu emerytury jest bardzo ważna i chcemy, żeby była projektem ustawy parlamentarnej, pod którą będziemy zbierali podpisy" - zapowiedziała.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik poinformował, że w piątek otrzymał informację, że Komisja Europejska zatwierdziła program dla woj. mazowieckiego. "To są fundusze europejskie dla Mazowsza, to jest niebagatelna kwota 2 mld 93 mln euro na nowy okres programowania, tj. na lata 2021-2027" - powiedział. Wyraził nadzieję, że wkrótce pozostałe regiony także otrzymają takie informacje z KE.

Podkreślił, że PSL oczekuje, że KPO zostanie jednak uruchomiony. "Trzeba przyjąć kamienie milowe, uporządkować kwestie praworządności i po te pieniądze sięgnąć" - dodał.