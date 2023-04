Szef PSL: składamy projekt zmiany konstytucji w ochronie polskich lasów

Ludowcy poinformowali w piątek, że składają projekt zmian w konstytucji zakładający wpisanie do ustawy zasadniczej ochrony lasów jako dobra wspólnego wszystkich obywateli. "Kto nie podpisze się pod tym wnioskiem, ten chce prywatyzacji lasów i obsady stanowisk" - powiedział przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef ludowców podczas konferencji prasowej w piątek poinformował, że PSL składa projekt zmiany konstytucji. "My mówimy sprawdzam tym wszystkim, którzy głoszą piękne hasła, ale wielu czynów, żeby chronić polskie lasy, nie robią. Dlatego składamy projekt zmian w konstytucji RP, aby na trwałe wpisać od konstytucji ochronę lasów jako dobra wspólnego wszystkich obywateli polski i będących zawsze we władaniu państwa polskiego" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Jego zdaniem każdy, kto nie poprze tego wniosku, dąży do prywatyzacji lasów. "Kto się nie podpisze pod wnioskiem zmiany konstytucji, ten chce prywatyzacji lasów, wycinania lasów, wyjałowienia, gospodarki leśnej i obsady stanowisk. Ci wszyscy, którzy się podpiszą pod tym wnioskiem, chcą ochrony lasów, chcą lasów dostępnych da naszych rodaków, chcą gospodarki leśnej na uczciwych zasadach" - powiedział szef ludowców.

Jak poinformował, wniosek PSL o zmianę konstytucji zostanie wysłany do podpisu do wszystkich klubów parlamentarnych. "Oczekujemy natychmiastowego przyjęcia tego wniosku i wpisania lasów państwowych do konstytucji (...) Mówimy przede wszystkim do rządzących: sprawdzam. Czy autentycznie chcecie chronić lasy, czy chcecie je wycinać? Czy autentycznie chcecie zadbać o bezpieczeństwo gospodarki leśnej, czy chcecie ja wykorzystać dla własnych celów? - mówił Kosiniak-Kamysz.

Poseł PSL Andrzej Grzyb zapowiedział też, że ludowcy zagłosują w piątek w Sejmie za projektem uchwały w sprawie obrony polskich lasów. "Nie bacząc na to, jakie są motywacje, to jesteśmy za ochroną polskich lasów, w związku z tym poprzemy ten projekt uchwały Sejmu" - powiedział.

Chodzi o projekt uchwały, którym w piątek ma zająć się Sejm. Propozycja uchwały uchwały w sprawie obrony polskich lasów została złożona w Sejmie w końcu marca przez posłów PiS. Według projektu Sejm uznaje, iż leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej.