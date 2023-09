Szef PSL: utrzymamy kontrakty zbrojeniowe, bo nigdy nie zmodernizujemy armii

Należy utrzymać znaczną część kontaktów zbrojeniowych, ale też trzeba spróbować renegocjować ich warunki pod kątem offsetu - uważa prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. I podkreśla - nie mniej ważne jest wsparcie polskiego przemysłu zbrojeniowego.

"Należy podtrzymać znaczną część kontaktów zbrojeniowych oraz próbować renegocjować ich warunki pod kątem offsetu. Proponujemy też, by 50 proc. wydatków na zbrojenia trafiało do polskich firm" - informuje na portalu X (dawniej Twitter) Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i równocześnie jeden z liderów Trzeciej Drogi.

Z kolei podczas rozmowy z portalem Onet, szef ludowców podkreślił: "Przy wszystkich znakach zapytania w niektórych momentach, podtrzymujemy kontrakty dlatego, że jak będziemy je zrywać, to my nigdy nie zmodernizujemy armii (...) Gdyby caracale były kupione, a nie były zanegowane, to mielibyśmy dzisiaj śmigłowce wielozadaniowe. Antoni Macierewicz popełnił fatalny błąd, zrywając tę umowę i nie wolno się na nim wzorować".

