Szef PSL wzywa do dymisji ministra zdrowia; deklaruje chęć prac nad wspólnym wnioskiem opozycji o odwołanie szefa MZ

Po rezygnacji większości członków Rady Medycznej przy premierze lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wezwał w piątek do dymisji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Zadeklarował też gotowość do prac nad wspólnym wnioskiem opozycji o odwołanie szefa MZ, którego nazwał "rzecznikiem koronawirusa".

Trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej poinformowało w piątek o rezygnacji z doradzania rządowi w sprawie epidemii. Jak napisali lekarze w oświadczeniu przekazanym PAP, powodem ich decyzji był "brak wpływu rekomendacji na realne działania" i "wyczerpanie się dotychczasowej współpracy". "Jako Rada Medyczna byliśmy niejednokrotnie oskarżani o niedostateczny wpływ na poczynania Rządu. Jednocześnie obserwowaliśmy narastającą tolerancję zachowań środowisk negujących zagrożenie COVID-19 i znaczenie szczepień w walce z pandemią, czego wyrazem były również wypowiedzi członków Rządu lub urzędników państwowych" - napisało 13 członków rady.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz sytuację, jaka powstała po rezygnacji większości członków Rady Medycznej, określił jako "bezprecedensową". "13 na 17 członków Rady Medycznej przy premierze, powołanej do walki z pandemią, ekspertów, naukowców, lekarzy, zrezygnowało, położyło +papiery na stole+ i dało wotum nieufności wobec tego rządu, wotum nieufności wobec ministra zdrowia" - ocenił lider Stronnictwa, który sam jest lekarzem.

"To jest tak naprawdę powiedzenie, że +nie słuchaliście nas+, nie chcecie wiedzy medycznej, prawdy medycznej, kierujecie się wyłącznie sondażami i jesteście zakładnikami garstki posłów w waszym klubie, którzy rządzą dzisiaj Polską i waszą partią" - podkreślił Kosiniak-Kamysz. Dodał, że to właśnie tacy posłowie, jak Anna Maria Siarkowska czy Janusz Kowalski "rządzą dzisiaj PiS-em i Polską".

Według niego minister zdrowia stał się "rzecznikiem koronawirusa", ponieważ "podaje tylko statystyki". "A partią i rządem zarządzają posłowie, którzy nie kierują się wiedzą medyczną i nauką" - powtórzył szef ludowców. Zwrócił ponadto uwagę, że "włos z głowy nie spadł" małopolskiej kurator oświaty Barbarze Nowak, która w zeszłym tygodniu nazwała szczepionki przeciwko Covid-19 "eksperymentem". "To jest wierutna bzdura, bo trudno znaleźć szczepionkę lepiej przebadaną niż właśnie szczepionka na koronawirusa" - stwierdził polityk.

Kosiniak-Kamysz wezwał do dymisji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. "Tak naprawdę premier i rząd powinni podać się z tego powodu do dymisji, bo nie potrafią zarządzać w trakcie pandemii. Zdrowie i życie ludzie nie jest dla nich najwyższym nakazem - to jest dyskwalifikujące w zarządzaniu państwem" - ocenił szef PSL.

Zadeklarował, że jest też gotów pracować nad zaproponowanym przez Lewicę wspólnym wnioskiem opozycji o odwołanie ministra Niedzielskiego. "Nie mamy powodu bronić jakiegokolwiek ministra tego rządu, a już na pewno nie ministra Adama Niedzielskiego, bo on sam abdykował, sam zrzekł się pełnienia swojej funkcji - nie przedstawia ustaw, nie wysyła zaproszeń na szczepienia, nie wyznacza dat szczepienia, nie daje ulgi, nie dba o zdrowie i życie, nie wypełnia swoich konstytucyjnych obowiązków, więc oczywiście, że poprzemy taki wniosek" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Poseł KP-PSL Jarosław Rzepa wezwał z kolei rząd, żeby podjął wreszcie skuteczne działania w walce z pandemią, m.in. zwiększył liczbę testów na koronawirusa. Jego zdaniem resort zdrowia powinien także wysyłać zaproszenia na szczepienia z konkretną datą i miejscem do osób niezaszczepionych. "Być może w ten sposób posłuchaliby tego apelu" - zaznaczył Rzepa.

Pod oświadczeniem byłych członków Rady Medycznej podpisali się: prof. Robert Flisiak, prof. Magdalena Marczyńska, prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. Radosław Owczuk, prof. Iwona Paradowska, prof. Miłosz Parczewski, prof. Małgorzata Pawłowska, prof. Anna Piekarska, prof. Krzysztof Pyrć, prof. Krzysztof Simon, prof. Konstanty Szułdrzyński, prof. Krzysztof Tomasiewicz i prof. Jacek Wysocki. Rezygnacji nie złożyło czworo członków tego gremium, m.in. główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. Andrzej Horban.

Kancelaria premiera poinformowała w piątek, że "w związku z decyzją części członków Rady Medycznej, formuła doradcza tego gremium zostanie zmieniona". Zadanie wypracowania nowej formuły premier Mateusz Morawiecki powierzył ministrowi zdrowia.