Szef PSL: zawsze oddaję szacunek, szczególnie tym, którzy zmarli

Zawsze oddaję szacunek tym, którzy zostali w jakikolwiek sposób doświadczeni, a szczególnie tym, którzy zmarli - powiedział w środę szef PSL i jeden z liderów Trzeciej Drogi (Polski 2050 i PSL) Władysław Kosiniak-Kamysz w TVN24.

W czasie rozmowy szef PSL był pytany m.in. o jego reakcję na apel posłanki Lewicy, aby minutą ciszy uczcić pamięć ciężarnych kobiet, które zmarły w szpitalach.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wstał i oddał szacunek. "Powiem szczerze, myślałem, że ta minuta ciszy będzie symboliczna i będzie trwała krócej. Nie lubię też takiego upolityczniania czyjejkolwiek śmierci" - powiedział. Zaznaczył, że "jeżeli to było niestarczające, to dłużej i lepiej to zrobili inni posłowie PSL". "To może też z mojego zagapienia wynikało" - dodał. "Proszę nie szukać tutaj większych scenariuszy. Zawsze oddaję szacunek tym, którzy zostali w jakikolwiek sposób doświadczeni, a szczególnie tym, którzy zmarli" - podkreślił szef PSL.

W Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu z powodu wstrząsu septycznego 24 maja zmarła 33-letnia Dorota z Bochni, która była w piątym miesiącu ciąży. Z dokumentacji medycznej wynika, że kilka godzin wcześniej, o godz. 5.20, USG wykazało obumarcie płodu. W nocy z 20 na 21 maja zaczęły odchodzić jej wody płodowe.

Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec poinformował w poniedziałek, że w sprawie śmierci pacjentki w Nowym Targu po sygnałach medialnych natychmiast podjęto wyjaśnienia z urzędu, korzystając m.in. z opinii konsultanta krajowego ds. położnictwa i ginekologii prof. Krzysztofa Czajkowskiego.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano w poniedziałek zarządzenie o powołaniu zespołu do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży. Powołanie tego gremium szef resortu zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Minister stwierdził, że każda kobieta w Polsce w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ma prawo do przerwania ciąży. Te dwa warunki - jak mówił - powinny być traktowane rozłącznie.

W zespole powołanym przez ministra zdrowia, który ma dopracować wytyczne w sprawie terminacji ciąży, na 13 ekspertów jest 7 kobiet. Obok ekspertów w dziedzinie perinatologii, neonatologii i ginekologii są w nim psychologowie i psychiatrzy.

Śledztwo ws. śmierci 33-letniej Doroty w szpitalu w Nowym Targu poprowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach. O przekazaniu śledztwa do Katowic zdecydowała Prokuratura Krajowa - powiedziała we wtorek PAP rzeczniczka Prokuratury Regionalnej Agnieszka Wichary. Jak dodała, przeniesienie sprawy do Katowic uzasadniono dobrem postępowania.