Szef PSP o misji w Turcji: jako jedyni lądujemy w epicentrum, na lotnisku w Gaziantep

Jako jedyni lądujemy w samym epicentrum, na lotnisku, które będzie jak najbliżej epicentrum tego zdarzenia - powiedział w poniedziałek na konferencji przed wylotem do Turcji gen. brygady Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Potwierdził, że chodzi o lotnisko w Gaziantep.

Do Turcji na misję ratowniczą po trzęsieniu ziemi wyleci w poniedziałek grupa poszukiwawczo-ratownicza HUSAR Poland - 76 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i 8 wyszkolonych psów. Wraz ze strażakami na misję poleci pięć osób z Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej.

"Jedziemy i lecimy po to, żeby ratować ludzi" - zaznaczył Bartkowiak. Przypomniał, że pierwszy wyjazd strażaków PSP był w 1999 roku i też do Turcji. "Dzisiaj historia zatoczyła koło, dzisiaj kolejny raz udajemy się do Turcji ratować. Pojedziemy z tym najlepszym co mamy. Jesteśmy jedną z najlepszych grup poszukiwawczo-ratowniczych na świecie" - przekazał.

Podkreślił, że jako jedyni polscy ratownicy wylądujemy w samym epicentrum, na lotnisku w miejscowości Gaziantep, w południowej Turcji. Zaznaczył, że niewiele ciężkich grup się zgłosiło, ale są jedną z tych grup, które tam lecą.

"Możemy być dumni z tych ludzi, będą nas świetnie i godnie reprezentować. Dadzą wszystko z siebie, żeby uratować jak najwięcej osób" - dodał.

Według najnowszych danych w wyniku trzęsienia ziemi zginęło co najmniej 1 tys. 14 osób w Turcji i 783 w Syrii.