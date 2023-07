Szef PSP: po noclegu w Węgrzech moduł GFFFV jadący gasić pożary w Grecji wyruszył w dalszą drogę

Moduł GFFFV jadący gasić pożary w Grecji po noclegu w Węgrzech wyruszył w dalszą drogę. Kierują się do Serbii, a następnie planują dotrzeć do Bułgarii na ostatni nocleg przed metą - poinformował komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

"#MisjaGrecja2023 Moduł GFFFV (moduł do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów - PAP). Kierują się do Serbii, a następnie planują dotrzeć do Bułgarii na ostatni nocleg przed metą" - napisał w czwartek na Twitterze gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

W środę w Krakowie skoncentrowały się małopolskie i wielkopolskie siły PSP delegowane do walki z pożarem w Grecji. W misji bierze udział 149 strażaków i 49 pojazdów. Strażacy wyjechali sprzed Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Wyki. W rejon Attyki pojadą przez Słowację, Węgry, Serbię, Bułgarię. Przemierzą prawie 2 tys. km. Działania w Grecji potrwają prawdopodobnie dwa tygodnie, w zależność od rozwoju sytuacji.

W związku z pożarami lasów w Grecji wpłynęła prośba o pomoc ratowniczą w postaci tzw. modułów GFFFV. Komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak w porozumieniu z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim zdecydowali o zgłoszeniu gotowości pomocy przez polskich strażaków. We wtorek wieczorem rząd Grecji zaakceptował ofertę pomocy polskich strażaków.

W Grecji płoną lasy na południe i zachód od Aten. Ewakuowano nadmorskie miejscowości Lagonisi, Saronida i Anavyssos, położone około 15 km na południe od stolicy Grecji. Sytuację utrudnia silny wiatr. Tamtejsza straż pożarna poinformowała, że ogień potrzebował zaledwie dwóch godzin, by pokonać dystans 12 km.

Od wtorku rano we wschodniej części Grecji, w Atenach, w częściach Peloponezu, a także na wyspach na Morzu Egejskim obowiązuje najwyższy, czwarty stopień zagrożenia pożarowego.