Szef SGWP w Szwecji o sytuacji bezpieczeństwa i współpracy regionalnej

Sytuacja bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej napaści na Ukrainę, perspektywy członkostwa Szwecji w NATO i współpraca regionalna to tematy rozmów szefa Sztabu Generalnego WP gen. Rajmunda Andrzejczaka z szefem obrony Szwecji – poinformowała rzeczniczka Sztabu płk Joanna Klejszmit.

Jak przekazała w środę płk Klejszmit, gen. Andrzejczak przebywa w Szwecji na zaproszenie swojego odpowiednika - naczelnego dowódcy Szwedzkich Sił Zbrojnych gen. Micaela Bydéna. Poinformowała, że podczas trwającej od wtorku wizyty szef SGWP odbył rozmowy sztabowe, odwiedził jednostki Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej Szwecji.

Obecna sytuacja bezpieczeństwa w aspekcie nieuzasadnionej agresji Rosji na Ukrainę, perspektywy akcesji Szwecji do NATO oraz wzmocnienie współpracy regionalnej to tematy omawiane przez szefów obrony Polski i Szwecji podczas rozmów dwustronnych na pokładzie okrętu HMS Carlskrona.

W bazie lotniczej Blekinge Wing generałowie rozmawiali nt. bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej regionu Morza Bałtyckiego, integracji sił państw nordyckich w tym zakresie oraz o pogłębianiu współpracy dwustronnej i szkoleniu.

Na terenie garnizonu Ronneby generałowie Andrzejczak i Bydén dyskutowali z pilotami na temat zadań realizowanych przez jedną z trzech eskadr śmigłowców wchodzących w skład Skrzydła Śmigłowców Sił Powietrznych Szwecji, użycia i szkolenia załóg dla wsparcia operacji lądowych i morskich. W ośrodku szkoleniowym w Kungsholms Fort szef SGWP zapoznał się z zasadami rekrutacji kandydatów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, do odbycia obowiązkowej służby wojskowej i systemem szkolenia poborowych w podstawowym oraz specjalistycznym cyklu szkoleniowym.

Podczas wizyty w bazie morskiej w Karlskronie szef Sztabu Generalnego wizytował jeden ze szwedzkich okrętów podwodnych. Zapoznał się również ze szkoleniem realizowanym przez centrum symulacji morskich.

"Polskie i szwedzkie siły zbrojne dążą do intensyfikacji współdziałania na rzecz zwiększenia świadomości sytuacyjnej w regionie, w tym poprzez planowany udział we wspólnych ćwiczeniach wojskowych w 2023 roku - Anakonda-23 i Aurora 23" - zaznaczyła rzeczniczka SGWP.

Anakonda-23 to największe tegoroczne ćwiczenie Wojska Polskiego, w ćwiczeniu wezmą udział wojska z krajów sojuszniczych i partnerskich. Aurora 23, zaplanowane od 24 kwietnia do 11 maja, będzie sprawdzianem zdolności szwedzkich sił zbrojnych i władz do obrony, w ćwiczeniu wezmą udział państwa partnerskie Szwecji.