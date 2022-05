Szef słowackiej dyplomacji: rozszerzenie NATO o kraje nordyckie byłoby konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę

Rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego o Finlandię i Szwecję byłoby bezpośrednią konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę - powiedział we wtorek szef ministerstwa spraw zagranicznych Słowacji Ivan Korczok. Powiedział też, że nie można ignorować zastrzeżeń Turcji dotyczących włączenia Finlandii i Szwecji do NATO.

Korczok powiedział na konferencji prasowej, że pada mit o przybliżaniu się NATO do granic Federacji Rosyjskiej. "Sojusz odstrasza wszystkich z zewnątrz, nawet jeśli atak jest tylko rozważany. Gdyby nie aneksja Krymu, gdyby nie konflikt zbrojny w Donbasie, gdyby nie doszło do agresji na Ukrainę na pełną skalę, NATO nie miałoby powodu, by rozmieszczać swoje wojska w krajach bałtyckich lub na wschodniej flance, w tym na terytorium Słowacji" powiedział szef słowackiej dyplomacji. Jego zdaniem postępowanie Finlandii i Szwecji pokazują, że ani neutralność, ani indywidualna obrona nie jest alternatywą dla NATO.

Korczok podkreślił, że wejście innych państw do NATO jest uzależnione od zgody wszystkich jego członków i dlatego nie można ignorować zastrzeżeń Turcji co do rozszerzenia. Jego zdaniem ten problem będzie można jednak rozwiązać.