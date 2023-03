Szef Sztabu Generalnego WP w Finlandii o NATO, wsparciu Ukrainy i współpracy dwustronnej

Wsparcie dla Ukrainy, akcesja Finlandii do NATO, sytuacja w regionie i dwustronna współpraca wojskowa były tematami rozmów szefa Sztabu Generalnego WP gen. Rajmunda Andrzejczaka w Finlandii - poinformował w czwartek SGWP.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Podczas rozpoczętej w środę oficjalnej wizyty na zaproszenie swojego odpowiednika, szefa obrony Republiki Finlandii gen. Timo Kivinena, szef SGWP rozmawiał z prezydentem Finlandii Saulim Niinistö, odbył spotkania z najwyższymi dowódcami i w Ministerstwie Obrony tego państwa.W czwartek generała Andrzejczaka przyjął prezydent Niinistö. Tematem rozmowy były kwestie ratyfikacji akcesji Finlandii do NATO oraz zobowiązań, jakie spoczywają na państwie dołączającym do Sojuszu.W bazie lotniczej Tikkakoski szef SGWP spotkał się z dowódcą Sił Powietrznych Finlandii gen. dywizji Juhą-Pekką Keränenem, z którym wymienił doświadczenia z przygotowań do wprowadzenia wielozadaniowych samolotów bojowych nowej generacji F-35. Rozmowy sztabowe szefów obrony obu państw dotyczyły akcesji Finlandii do NATO, pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, zaangażowania krajów w pomoc i budowanie bezpieczeństwa europejskiego. Omówiono także zagadnienia dotyczące wsparcia wojsk ukraińskich poprzez szklenie żołnierzy. Generałowie dyskutowali także o modernizacji sił zbrojnych i zakupach takiego samego sprzętu dla armii fińskiej oraz polskiej (myśliwce F-35, samobieżne armatohaubice K9 Thunder), a także potencjalnych obszarach współpracy dwustronnej obu krajów.Generałowie Andrzejczak i Kivinen rozmawiali także o rozwijaniu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa w rejonie Morza Bałtyckiego. "Jednym z formatów łączących wszystkie państwa regionu jest Grupa Północna, w której Polska sprawuje obecnie półroczne przewodnictwo" - przypomniał Sztab Generalny. Grupę Północną (Northern Group), powołaną z inicjatywy Wielkiej Brytanii, tworzy 12 państw regionu należących do NATO lub UE.Szef SGWP rozmawiał także z sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Esą Pulkkinenem. Tematem dyskusji była ocena sytuacji w Ukrainie, dalsze wsparcie udzielane temu krajowi oraz wpływ rosyjskiej agresji na poziom bezpieczeństwa w regionie.Na Cmentarzu Hietaniemi w Helsinkach polska delegacja z szefem obrony złożyła kwiaty na płycie grobu marszałka Carla Gustafa Mannerheima, uznawanego za obrońcę niepodległości Finlandii, który w okresie drugiej wojny światowej dowodził fińską armią. Generał Andrzejczak złożył też kwiaty przy Krzyżu Bohaterów, symbolu jedności i historii narodu fińskiego, by uczcić pamięć poległych fińskich żołnierzy. Finlandia jest w trakcie akcesji do NATO. W środę fiński parlament, stosunkiem głosów 184 do siedmiu, uchwalił ustawę o ratyfikacji traktatu północnoatlantyckiego. Dotychczas spośród 30 członków NATO jedynie Turcja i Węgry nie przeprowadziły ratyfikacji protokołów akcesyjnych Finlandii i Szwecji. Oba kraje nordyckie, dotychczas prowadzące politykę neutralności, złożyły wnioski akcesyjne do Sojuszu w maju 2022 roku w odpowiedzi na pełnoskalowy atak zbrojny Rosji na Ukrainę.