Szef Sztabu WP złożył żołnierzom życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego

W głębokim poczuciu rozwagi i solidarności trzeba dziś mówić o wspólnym zobowiązaniu do odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszego kraju - napisał we wtorek Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund T. Andrzejczak w liście do żołnierzy i pracowników WP z okazji Święta Wojska Polskiego.

"Tylko wtedy będziemy mogli urzeczywistnić nasze cele, jeżeli razem będziemy dążyć do utrzymania tej powszechnej, fundamentalnej wartości" - podkreślił gen. Andrzejczak.

"Niech to święto będzie okazją do uhonorowania Waszego zaangażowania i determinacji podczas działań w kraju i za granicą. Bądźcie otoczeni szacunkiem ze strony polskiego społeczeństwa oraz wsparciem i zrozumieniem najbliższych. Im również należą się słowa wdzięczności" - napisał Szef Sztabu Generalnego WP.

Gen. Andrzejczak przekazał też żołnierzom i pracownikom Wojska Polskiego szczególne wyrazy uznania za codzienną służbę.

"Z okazji naszego święta życzę satysfakcji z wykonywanych zadań, motywujących wyzwań oraz wiary w słuszność i powodzenie każdej żołnierskiej misji" - zakończył swój list generał.