Szef UdSKiOR: Dzięki takim córom i synom jak Jaworzniacy zwyciężyliśmy i mamy wolność

Dzięki takim córom i synom jak Jaworzniacy zwyciężyliśmy i mamy wolność - powiedział w środę szef Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKiOR) Jan Józef Kasprzyk podczas spotkania z byłymi więźniami komunistycznego więzienia w Jaworznie (Śląskie).

Kasprzyk wział udział w XXX Zlocie "Jaworzniaków". Podczas spotkania z byłymi więźniami komunistycznego więzienia w Jaworznie uhonorował działaczy Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-56.

Kasprzyk przypomniał, że Jaworzniacy byli wcześniej w Dworku i przy pomniku Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. "Myślę, że w sercach i głowach wielu z was zostały słowa Józefa Piłsudskiego +Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo+" - dodał. "Państwa postawa życiowa to było udowodnienie czynem tych słów" - ocenił. "Komuniści próbowali was i waszego ducha zabić i stłamsić. Postanowili w swym szaleństwie, doprowadzić do tego, aby przerobić was jako element politycznie podejrzany na swoją modłę. Bo temu przecież obóz w Jaworznie miał służyć. Mieli przetrącić wam kręgosłupy, stłamsić waszego ducha i spowodować, że nie będziecie już tą elitą, która poprowadzi naród Polski do wolności" - mówił. "Lecz to im się nie udało, bo chociaż zwyciężeni w pewnym sensie, bo przecież wasze młode lata spędzaliście w obozie, płaciliście cenę za wasz patriotyzm, to komunistom nie udało się złamać waszego ducha, bo pamiętaliście o tych słowach Piłsudskiego: +Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo+" - podkreślił Kasprzyk.

"Zwyciężyliście jako wy, bohaterowie naszej wolności, ale też dzięki temu zwyciężyła Polska, dzięki takim córom i synom jak Jaworzniacy zwyciężyliśmy i mamy wolność, dlatego, że wyście nie ulegli i za to bardzo wam dziękujemy" - zaznaczył.

Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma powiedział, że dwa tygodnie temu w IPN ukazała się książka pt. "Ukradzione dzieciństwo", która pokazuje na przykładach los dzieci podczas II wojny światowej, który były mordowane, niemczone, represjonowane. "Zginęło około 2 mln polskich dzieci. Po latach 1944, 1945 przyszedł nowy system, komunistyczny, który miał na ustach walkę z tym poprzednim. I co się okazało? Że może w latach 1944-45 nie był tak zbrodniczy, jak ten niemiecki w czasie wojny, ale przecież mordowano nadal tysiące ludzi. Mordowano także dzieci i represjonowano młodzież" - mówił. "Jak w tym albumie jest mowa o ukradzionym dzieciństwie, tak o waszym losie można powiedzieć, że to była ukradziona młodość. Te lata spędzone w kazamatach stalinowskich" - dodał.

Szpytma podziękował, że "w tym trudnym czasie kiedy wielu się łamało, Jaworzniacy zakładali organizacje młodzieżowe, tajne stowarzyszenia, które tak Polski pragnęły".

Podczas uroczystości przyznano w odznaczenia i medale. Wręczył je w imieniu swoim oraz prezydenta RP szef UdSKiOR.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich Jacka Kazimierza Butryma, Stanisława Zenona Kamińskiego, prezesa związku "Jaworzniaków" Jerzego Pruszyńskiego i Józefa Jana Urbanowicza.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski prezydent odznaczył Tadeusza Janasa. Janas w imieniu odznaczonych powiedział, że środowisku "Jaworzniaków" pracowało przez wiele lat, aby zasłużyć na te odznaczenia poprzez edukowanie młodzieży, spotkania z kombatantami oraz wieszanie tablic pamiątkowych.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorował medalami "Pro Bono Poloniae" osoby wyróżniające się w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza granicami kraju - Stefana Majewskiego i Jadwigę Samociuk. Medal "Pro Patria" za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny otrzymała Jolanta Czesława Lebuk-Krent.

Następnie sztandar "Jaworzniaków" z Gdańska przekazano na ręce dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacka Pawłowicza. Sztandar będzie w muzeum, ponieważ w gdańskim oddziale pozostała jedna osoba.

Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 "Jaworzniacy" to organizacja założona w roku 1991, pomagająca byłym młodocianym więźniom politycznym lat 1944-1956 i ich rodzinom. Nazwa "Jaworzniacy" wywodzi się od miejsca ich uwięzienia - więzienia dla młodocianych w Jaworznie, utworzonego w 1951 r. w miejscu Centralnego Obozu Pracy.

