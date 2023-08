Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk wręczył medale "Pro Patria" członkom Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przyznał we wtorek medale "Pro Patria" członkom Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Podczas uroczystości, której towarzyszyło otwarcie wystawy "Dziś jest pojutrze - Harcerstwo w służbie Bogu i Ojczyźnie", szef UdSKiOR podkreślił, że obchodzona we wtorek 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego to doskonała okazja do uhonorowania medalami "ProPatria" członków harcerstwa. "Za chwilę otwarta zostanie wystawa pokazująca historię formacji harcerskiej, która przez dziesięciolecia ukształtowała i wychowała kilka pokoleń Polaków w służbie Bogu i Rzeczypospolitej. Wy jesteście kontynuatorami tamtej spuścizny dziejowej. To wy niesiecie Polskę współcześnie i poniesiecie ją w przyszłość, zapatrzeni w ten wzór i przykłady waszych starszych kolegów, poprzedników" - powiedział.

Kasprzyk wyraził radość, że może uhonorować "harcerki i harcerzy zasłużonych w służbie dla Ojczyzny". "Niech te wartości, które były udziałem pokolenia waszych poprzedników, będą z wami każdego dnia. Jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, aby wyrazić siebie, aby zrozumieć siebie, trzeba się zakorzenić w przeszłości. I wy to czynicie. Zakorzenieni w przeszłości, jesteście tym drzewem, które rośnie współcześnie i wyda owoce w przyszłości. Życzę wam dobrej służby dla Polski, dla drugiego człowieka" - podsumował.

Medalami "Pro Patria" odznaczeni zostali phm. Natalia Biernacka, phm. Bartłomiej Biernacki, pwd. Marta Gerlicka, phm. Artur Kołoszewski, Grzegorz Pukas, hm. Adam Ziembowicz, phm. Katarzyna Ziomko, hm. Marcin Żukowski oraz phm. Maciej Żurek.

Medal "Pro Patria" jest nadawany od 2011 r. przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Odznaczenie trafia do osób szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17.00, było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Do walki w stolicy przystąpiło około 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły około 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około 500 tys. osób, wypędzono z miasta, które po powstaniu Niemcy zaczęli systematycznie burzyć.