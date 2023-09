Szef warszawskiego PiS: radni Platformy Obywatelskiej boją się głosu mieszkańców stolicy

Radni Platformy Obywatelskiej boją się głosu mieszkańców Warszawy - tak skomentował PAP przerwaną głosami radnych KO sesję nadzwyczajną ws. referendum gminnego dot. m.in. Strefy Tempo30, szef warszawskiego PiS Jarosław Krajewski.

Krajewski zaznaczył, że radni PO uciekają przed zorganizowaniem referendum lokalnego w Warszawie. "My jako warszawskie Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy konsekwentni i chcemy, żeby o najważniejszych sprawach w mieście zdecydowali jego mieszkańcy" - dodał.

"Odsuwanie decyzji na okres po wyborach parlamentarnych, a taki wniosek złożył szef klubu radnych PO Jarosław Szostakowski, jest tylko potwierdzeniem, że mamy do czynienia z Platformą Antyobywatelską" - podkreślił.

Wyjaśnił, że referendum lokalne jest podstawowym narzędziem demokracji bezpośredniej. "Warto przypomnieć, że w ostatnich pięciu latach, kiedy rządzi Warszawą Rafał Trzaskowski, z inicjatywy PO nie odbyło się nawet jedno referendum lokalne, żeby oddać głos mieszkańcom stolicy" - dodał.

"My dotrzymaliśmy danego słowa. Obiecaliśmy złożenie projektu uchwały w tej sprawie do Rady Warszawy i zrobiliśmy to. Jesteśmy gotowi do poparcia takiego referendum lokalnego w sprawie strefy Tempo30, SPPN, zwężania ulic czy zabierania miejsc parkingowych. My szanujemy mieszkańców Warszawy i chcemy, żeby obowiązywała zasada +nic o nas, bez nas+" - przekazał.

We wtorek, 12 września, o godzinie 19 rozpoczęła się nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie referendum gminnego dotyczącego polityki transportowej. Wnioskowali o nią radni Prawa i Sprawiedliwości. Głosami radnych Koalicji Obywatelskiej została przerwana do 16 listopada do godziny 10.

Radni PiS proponują pięć pytań w referendum gminnym dotyczącym stołecznej polityki transportowej.

Pierwsze: czy jesteś za wprowadzeniem na terenie Warszawy tzw. Strefy Tempo30 - ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/h na obszarze 90 proc. powierzchni miasta?

Drugie: czy jesteś za zwężeniem na terenie Warszawy kluczowych ulic (na których funkcjonuje komunikacja miejska) przed oddaniem do użytku obwodnicy Śródmieścia?

Trzecie: czy jesteś za rozszerzeniem na terenie Warszawy tzw. Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego bez pozytywnych opinii właściwych Rad Dzielnic?

Czwarte: czy jesteś za likwidacją na terenie Warszawy publicznie dostępnych miejsc parkingowych bez tworzenia co najmniej takiej samej liczby nowych miejsc parkingowych w najbliższej okolicy?

Piąte: czy jesteś za utworzeniem w Warszawie tzw. Strefy Czystego Transportu (wykluczenie możliwości wjazdu na teren strefy pewnych kategorii pojazdów), przed rozbudową sieci transportu publicznego o III i IV linię metra?