Szefa MON nie satysfakcjonuje propozycja Niemiec ws. czołgów

Wstępne intencje nie przełożyły się dotąd na satysfakcjonującą obie strony propozycję – odpowiedział według wPolityce.pl wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak na list minister obrony Niemiec ws. dostaw czołgów do Polski w zamian za sprzęt przekazany przez RP Ukrainie.

Portal zamieścił w piątek odpowiedź Błaszczaka na list Christine Lambrecht z propozycją przekazania Polsce czołgów Leopard 1 lub bojowych wozów piechoty Marder, albo wspólne zakupy Leopardów 2 w najnowocześniejszej wersji w zamian za czołgi z rodziny T-72 przekazane przez Polskę Ukrainie.

Błaszczak stwierdził, że dostawy polskich czołgów na Ukrainę "spowodowały luki w naszych zdolnościach obronnych, które musimy wypełnić tak szybko, jak to możliwe". "Propozycja Niemiec, by zrekompensować sprzęt przekazany przez Polskę i inne państwa poprzez zastąpienie go uzbrojeniem z zasobów Bundeswehry i niemieckiego przemysłu obronnego mogłaby być obiecującym wyjściem naprzeciw tym potrzebom. Te wstępne intencje nie przełożyły się jak dotąd na satysfakcjonującą obie strony propozycję" - dodał.

Wyraził ubolewanie, że "dotychczasowe rozmowy nie zbliżyły nas do konstruktywnego rozwiązania". Zadeklarował gotowość MON do współpracy i wezwał szefową federalnego ministerstwa obrony "do ponownego rozważenia niemieckiego stanowiska dotyczącego uzupełnienia naszych braków, które brałoby pod uwagę potrzeby operacyjne". "Mam nadzieję, że ta analiza pozwoli na sformułowanie poważnej oferty, która znacząco przyczyni się do wzmocnienia polskich i regionalnych zdolności obronnych" - dodał.

O liście Lambrecht do Błaszczaka napisała Süddeutsche Zeitung. Koncepcja wymiany - Ringtausch - przewiduje, że w zamian za czołgi i bojowe wozy piechoty wywodzące się z techniki radzieckiej Niemcy przekażą krajom Europy Środkowowschodniej swój sprzęt jako uzupełnienie powstałych luk. Według Polski, która oddała Ukrainie ponad 200 czołgów T-72 i PT-91, niemiecka oferta przekazania 20 czołgów Leopard 2 jest niewystarczająca.

Jak podał dziennik, Lambrecht wyjaśniła w liście, że Berlin zaproponował również 100 czołgów Leopard-1A5 i gąsienicowe transportery opancerzone Marder. Według SZ minister zaapelowała o zrozumienie, ponieważ w Bundeswehrze też brakuje nowoczesnego sprzętu. Propozycja RFN obejmuje także wspólne zamówienie przez Niemcy i Polskę Leopardów 2 w najnowszej wersji.