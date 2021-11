Szefernaker: blisko 250 tys. wniosków na zakup komputerów dla dzieci z popegeerowskich rodzin

"Wszyscy, którzy udokumentują, że dzieci pochodzą z rodzin byłych pracowników PGR, otrzymają komputery" – poinformował w piątek wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker. W programie wsparcia dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów złożono blisko 250 tys. wniosków.

"Zakładaliśmy, że to będzie 20-30 tys. wniosków. Program i jego możliwości przekroczyły nasze najśmielsze oczekiwania. Możemy dziś powiedzieć, że w ramach programu zostało złożonych blisko 250 tys. wniosków" - powiedział w piątek w Pełczycach (Zachodniopomorskie) sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker.

Podkreślił, że "znalazły się środki na to, aby zrealizować ten program w pełni".

"Wszyscy, którzy udokumentują zgodnie z regulaminem, że dzieci pochodzą z rodzin byłych pracowników PGR, otrzymają komputery" - zapewnił Szefernaker.

Sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM Janusz Cieszyński podkreślił, że liczba złożonych wniosków wskazuje na "zapotrzebowanie znacznie większe niż się wydawało".

"Ale to pokazuje też, że rozwiążemy 250 tys. problemów, wyzwań z dostępem do sprzętu dla dzieci, którym czy to w edukacji, czy w życiu społecznym, we współpracy z rówieśnikami właściwie bez tego sprzętu bardzo trudno się odnaleźć" - wskazał.

Dodał, że przesuwane są środki z innych działań w ramach europejskiego programu REACT-EU. "Według naszych szacunków budżet, który zaalokujemy sięgnie ok. 600 mln zł. To względnie pierwotnie planowanej kwoty 80 mln bardzo duży wzrost" - zaznaczył Cieszyński.

Dodał, że jeśli wszystkie złożone wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone, środki na jeden zestaw komputerowy wyniosą ok. 2,5 tys. zł.

Nabór do programu rozpoczął się w październiku. Gminy mają czas do 5 grudnia, aby zweryfikować wnioski składane przez mieszkańców.