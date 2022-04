Szefernaker: Brytyjczycy przygotowali konkretną ofertę dla uchodźców z Ukrainy

Brytyjczycy przygotowali konkretną ofertę dla uchodźców z Ukrainy - powiedział w piątek wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Dodał, że strona polska otrzymała od ambasador Wielkiej Brytanii konkretne materiały, które będą przekazywane uchodźcom m.in. w punktach recepcyjnych.

W piątek w Krakowie odbyło się spotkanie wiceministrów SWiA Pawła Szefernakera i Bartosza Grodeckiego z przedstawicielami Komisji Spraw Zagranicznych Izby Gmin Wielkiej Brytanii. Tematem rozmowy była pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Po spotkaniu wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker zaznaczył, że Wielka Brytania odpowiada na polską propozycję przedstawienia uchodźcom z Ukrainy konkretnych ofert w innych państwach Europy Zachodniej niż Polska.

Dodał, że strona polska od samego początku podkreślała to, jak ważne jest, aby inne państwa Europy Zachodniej przedstawiły ofertę dla uchodźców z Ukrainy. "I ta oferta jest z Wielkiej Brytanii. My się bardzo cieszymy, ponieważ te spotkania wskazują na to, że Brytyjczycy przygotowali konkretną ofertę dla uchodźców" - powiedział.

"To nie jest tak, że uchodźcy, którzy jadą z Polski dalej, z Europy Zachodniej mają ofertę z każdego państwa. Brakuje tych ofert, brakuje konkretów związanych z przygotowaniem innych państw, a Wielka Brytania jest przygotowana na tyle, że otrzymaliśmy od ambasador Wielkiej Brytanii konkretne materiały rządu brytyjskiego, które będą przekazywane uchodźcom w punktach recepcyjnych i w punktach zbiorowego zamieszkania Ukraińców w Polsce" - powiedział.

Szefernaker zaznaczył, że wszyscy, którzy będą chcieli otrzymać w tych miejscach ofertę pobytu w Wielkiej Brytanii, otrzymają informację w językach angielskim, ukraińskim i polskim o tym, jak legalnie przebywać w Wielkiej Brytanii, jeżeli jest się uchodźcą wojennym z Ukrainy. "Chcielibyśmy za to bardzo serdecznie podziękować, wskazać na to, że jest to pierwsza taka kompleksowa oferta, jaką otrzymaliśmy z innego państwa" - mówił.

"Jeżeli mamy kompleksowo przygotowywać się na kolejne miesiące pomocy Ukraińcom, a przygotowujemy się w ramach resortów edukacji, zdrowia, także polityki społecznej (...) to musimy czuć także takie wsparcie, solidarność europejskich państw i na pewno po tych spotkaniach możemy jasno powiedzieć, że Wielka Brytania solidarnie z Polską chce przyjąć uchodźców.