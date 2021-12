Szefernaker do samorządowców: zachęcam do współpracy na rzecz rozwoju naszych małych ojczyzn i rozwoju całej RP

Zachęcam państwa do współpracy na rzecz rozwoju naszych małych ojczyzn, na rzecz rozwoju całej RP, która składa się z tych małych ojczyzn - mówił wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, który w czwartek wziął udział w uroczystości nadania praw miejskich 10 miejscowościom.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker podkreślił, że jest ona efektem wieloletnich dążeń tych miejscowości do tego, aby otrzymać status miasta.

"Bardzo serdecznie tego państwu gratuluję. Gratuluję społecznościom, które reprezentujecie, właśnie tego dążenia, bo przecież bardzo często były to najpierw oddolne inicjatywy, później konsultacje społeczne, w końcu decyzje rad gmin, opiniowanie przez wojewodę, następnie procedura w MSWiA i w końcu dzisiaj ta piękna uroczystość" - powiedział.

Wiceszef MSWiA pogratulował samorządowcom determinacji w dążeniu do rozwoju "małych ojczyzn". "Bo przecież to nie tylko prestiż, to nie tylko kwestia związana z jakąś ambicją, to także nowe szanse rozwojowe, które przed państwem stoją" - powiedział. I życzył, aby we współpracy z mieszkańcami, radami gmin te szanse wykorzystali.

Szefernaker podziękował samorządowcom, którzy pracują, aby "współpraca rządu i samorządu była jak najlepsza". "Bardzo nam na tym zależy. Myślę, że te ciężkie miesiące i ciężkie ostatnie lata związane z pandemią także pokazały, że w wielu sytuacjach możemy współpracować. Tym wszystkim którzy chcą tego uzupełniania się władzy rządowej i samorządowej bardzo dziękuje i zapraszam do współpracy także dalej - w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach" - powiedział.

Dodał, że rozmawiał z premierem, żeby po pierwszym kwartale przyszłego roku zrobić specjalne posiedzenie komisji wspólnej rządu i samorządu. "I porozmawiać, jak ten pierwszy kwartał wyglądał. Czy Państwa obawy się potwierdziły, czy nie. Serdecznie zachęcam Państwa do współpracy. Żebyśmy współpracowali na rzecz rozwoju naszych małych ojczyzn, na rzecz rozwoju całej Rzeczpospolitej. Tej, która właśnie składa się z tych małych ojczyzn" - powiedział.

Z początkiem nowego roku prawa miejskie otrzymają: Pruszcz (w woj. kujawsko-pomorskim), Izbica (w woj. lubelskim; Lutomiersk (w woj. łódzkim), Bolimów (w woj. łódzkim); Cegłów (w woj. mazowieckim); Nowe Miasto (w woj. mazowieckim), Jedlnia-Letnisko (w woj. mazowieckim); Iwaniska (w woj. świętokrzyskim); Olsztyn (w woj. śląskim); Kaczory (w woj. wielkopolskim).

autorzy: Marcin Chomiuk, Marta Stańczyk, Jakub Borowski

