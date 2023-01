Szefernaker: jestem przekonany, że projekt dotyczący SN znajdzie dziś większość w parlamencie

Jestem przekonany, że projekt dotyczący Sądu Najwyższego znajdzie dzisiaj większość w parlamencie - powiedział w piątek wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Dodał, że w jego ocenie projekt tej ustawy jest zgodny z polską konstytucją.

Wiceszef MSWiA, polityk PiS Paweł Szefernaker w audycji rozgłośni katolickich "Siódma - Dziewiąta" odniósł się do projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Głosowanie nad tym projektem w Sejmie zaplanowano w piątek przed południem.

"Jestem przekonany, że dzisiaj projekt dotyczący Sądu Najwyższego, dotyczący zmian w prawie, które zostały przygotowane po to, aby znaleźć kompromis z Komisją Europejską, znajdzie większość w parlamencie" - ocenił Szefernaker.

Dodał, że w jego ocenie projekt ten jest zgodny z polską konstytucją. "W prawie często bywa tak, że ilu prawników, tyle interpretacji prawnych. Gdyby to było tak, że wszyscy jednogłośnie mówiliby o tym, że rzeczywiście jest to projekt niezgodny z konstytucją, to pewnie budziłoby to moje wątpliwości, ale w tym przypadku właśnie, wielu prawników wskazuje odwrotnie - że jest to projekt dopuszczalny, projekt który nie narusza konstytucji" - mówił.

Szefernaker zwrócił uwagę, że "potrzebne są niezwykłe środki, aby dzisiaj w kryzysie gospodarczym móc lepiej funkcjonować". Zapytany o stwierdzenia polityków Solidarnej Polski, że pieniądze z KPO to "kredyt, który ma cechy lichwy" odparł, że Zjednoczona Prawica jest szerokim obozem, gdzie każdy ma prawo do własnego zdania.

"Dziś te środki, których nie nazwałbym lichwą, tylko środkami, które są przeznaczone na odbudowę gospodarki po pandemii, w sytuacji agresji Rosji na Ukrainę dla funkcjonowania polskiej gospodarki są niezwykle ważne. Nie zgadzam się w tej sprawie z Solidarną Polską" - powiedział.

13 grudnia ub.r. posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o SN, który, według autorów, ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z KPO.

Zgodnie z tym projektem sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał NSA, a nie jak obecnie utworzona niedawno Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Projekt przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia także badania podczas testu o przesłankę ustanowienia sędziego "na podstawie ustawy".

Założenia projektu były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli. Sejm miał zająć się projektem w grudniu ubiegłego roku, ale został on zdjęty z porządku obrad. Wcześniej prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie współuczestniczył w przygotowaniu projektu ani nie konsultowano go z nim. Zaapelował o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem i zaznaczył, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny oraz nie pozwoli, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie albo pozwalał komukolwiek je weryfikować.

Negatywnie o projekcie wypowiada się koalicjant PiS - Solidarna Polska. Kluby opozycyjne, jak wynika z wypowiedzi lidera PO Donalda Tuska, nie wykluczają poparcia ustawy nawet gdyby ich poprawki nie zostały uwzględnione.