Szefernaker: mam nadzieję, że na dzisiejszym posiedzeniu rząd przyjmie zmianę do tzw. specustawy pomocowej

Dziś po raz kolejny przedstawimy nowelizację tzw. ustawy pomocowej; mam nadzieję, że rząd przyjmie przepis dotyczący przedłużenia o kolejne 60 dni terminu wypłaty świadczeń m.in. na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - powiedział wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Nowelizacja tzw. specustawy pomocowej zakłada m.in. przedłużenie o kolejne 60 dni terminu wypłaty świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Wysokość świadczenia za pomoc obywatelom Ukrainy, które może być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, to 40 zł za osobę dziennie.

Wiceszef MSWiA, pełnomocnik ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker przypomniał we wtorek w Radiu Zet, że na początku marca została przyjęta ustawa, która już kilkakrotnie była nowelizowana. "Dziś będziemy kolejny raz przedstawiać tę nowelizację. Dzisiaj będzie kolejna przyjęta przez rząd, mam nadzieję, poprawka, którą zaprezentowaliśmy w zeszłym tygodniu, czyli kwestia rozszerzenia o kolejne 60 dni pomocy Polakom opiekującym się uchodźcami" - powiedział Szefernaker. Dodał, że przedłużenie wypłaty świadczeń jest oczekiwane przez wiele osób.

Pytany o to, co ma zrobić rodzina, która chce, aby uchodźcy, których przyjęli, opuścili już ich dom, na przykładzie jednej z miejscowości powiedział, że odezwał się do niego jeden z burmistrzów, który pozyskał informację, że 12 rodzin dalej nie planuje się zajmować uchodźcami wojennymi. "W związku z tym skontaktowaliśmy pana burmistrza z wojewodą, który zorganizował transport dla tych osób i przetransportował je do ośrodka, który leżał w miejscowości obok. Te osoby w tej chwili, w godnych warunkach przebywają i planują działania na kolejne tygodnie. I tak będziemy dostosowywać ten system, aby było jasne, gdzie można taką pomoc otrzymać" - powiedział.

Nowelizacja przepisów, którą we wtorek ma się zająć rząd zakłada doprecyzowanie i uszczegółowienie niektórych przepisów tzw. specustawy pomocowej, a także wprowadzenie uzupełniających rozwiązań dotyczących wypłaty świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Świadczenia takie mają zostać przedłużone o kolejne 60 dni.